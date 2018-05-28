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«Его попробовал английский посол»: фермер Олег Сирота сварил сыр «Новичок»
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«Его попробовал английский посол»: фермер Олег Сирота сварил сыр «Новичок» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Истринский сыровар Олег Сирота сварил новый сыр под названием «Новичок». Данный сорт предназначен для выхода на зарубежные рынки и покорение Англии. Головку сыра Сирота презентовал послу Великобритании в рамках Петербургского международного экономического форума.
Благодаря санкциям и импортозамещению дело Олега Сироты растет и процветает. В планах — переходить на экспорт. Специально для европейского рынка Истринский сыровар презентовал сыр с кричащим названием «Новичок».
Источник фото: телеканал «360»
«Благодаря санкциям наше хозяйство расширяется. Кроме того, коровка постоянно плодится, в этом году у нас родились телятки и много. Но очень скоро этот домик придется снести и строить тут новый корпус сыроварни, для того чтобы делать еще больше сыра. Будем строить огромную сыроварню, которая станет главной жемчужиной сельского хозяйства», — говорит фермер.
Источник фото: телеканал «360»
Чтобы пройти в цех, где варятся сыры, нужно пройти несколько степеней контроля. Специальный комбинезон, набородник, шапочка для волос и обязательное мытье рук в несколько этапов. Здесь и был сварен сыр «Новичок». «Его попробовал английский посол, подарили ему целую головку сыра», — отмечает Сирота.
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