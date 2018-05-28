Вы никогда не повзрослеете, если…

Нежелание брать ответственность, жалость к себе и постоянные конфликты — вот лишь несколько «симптомов» инфантильной личности. Психолог Наталья Зенцова рассказала BeautyHack, что еще выдает вечных детей и какие простые советы помогут им наконец повзрослеть.

В психологии поведение, в основе которого лежит позиция ребенка, называется инфантилизмом. Проявляется он и в неготовности брать ответственность и самостоятельно решать свою судьбу, и в отсутствии целей в жизни, и в стремлении «завтра быть лучше, чем вчера». Можно выделить десять главных ошибок и смело заявить, что вы никогда не повзрослеете, если…

…не освободитесь от негативных родительских установок: «ты — неудачник», «у тебя никогда ничего не получится» и так далее.

Возможно, вашим родителям хотелось воспитать послушного ребенка, но такие четкие установки и слишком строгие правила приводят к тому, что человек боится брать ответственность за свои поступки и принимать самостоятельные решения. В таком случае вы пожизненно будете нуждаться в человеке, который будет давать вам четкие указания — что, как и когда делать.

…будете вести себя как «жертва», а не «автор своей жизни».

Инфантам свойственна зависть другим — они всегда думают, что у кого-то все лучше, красивее, дороже. Также нередки и случаи проявления жалости к себе, которой оправдывается собственное бездействие. На самом же деле, это отказ признавать свои сильные и слабые стороны, ведь это подразумевает минимальное приложение усилий.

…не перестанете просить денег.

Конечно, обстоятельства могут быть разными, но все-таки зрелые личности финансово ни от кого не зависят. Если вы можете работать, то из ваших уст не должна звучать фраза: «Мама, купи мне машину», при этом бесконечные одалживания денег у друзей и зависимость от партнера тоже будут свидетельствовать об инфантилизме.

…будете зацикливаться только на себе.

«Ее звали эгоисткой» — инфантильный человек думает только о себе: о своих переживаниях и проблемах. Такая личность не привыкла к сложным размышлениям и не углубляется в самоанализ, а это неизбежно приводит к невозможности установить прочные отношения и построить крепкую семью.

…будете бояться взять ответственность за свою жизнь.

Ответственность — это качество, противолежащее инфантильности. Такие страхи даже перестают в фобию, но вся наша жизнь связана с принятием тех или иных обязательств — для развития человека как личности это необходимо.

…вы склонны к зависимостям.

Причем здесь имеется в виду не только наркомания, алкоголизм или курение, но и простейшая зависимость от гаджетов или компьютерных игр. Инфантильный человек — зависимый по определению, ему нравится получать только удовольствие, не прилагая к этому особых усилий.

…не научитесь ставить собственные цели.

Привычка жить сегодняшним днем и совершенно не заботиться о том, что будет завтра, тоже мешает повзрослеть. А неумение ставить собственные цели становится следствием привычки отгораживаться и перекладывать, опять-таки, ответственность на других людей.

…не научитесь находить общий язык с другими людьми.

У инфантильных людей часто бывают сложности в общении, потому что они считают, что им все должны. Они не способны встать на позицию собеседника, из-за чего постоянно становятся участниками конфликтов.

…не будете стремиться к карьерному росту.

Инфантам с трудом дается «бег с препятствиями на большой дистанции», поэтому нередко они с этой дистанции сходят, так и не дослужившись до хорошей должности или зарплаты.

…не захотите развиваться.

Отсутствие интереса довести свои навыки до идеала, освоить что-то новое, стать экспертом в какой-то области — «вечным детям» не хочется брать инициативу в свои руки, потому что нет никакого желания бороться с трудностями.

Приведу несколько советов, которые помогут повзрослеть:

1) Хотите что-то изменить — начните с принятия «диагноза». Осознайте тот факт, что вы инфантильная личность.

2) Специально создавайте для себя ситуации, требующие самостоятельного принятия решения: например найдите работу, где будет повышенная личная ответственность.

3) Заведите домашнее животное, за которым придется заботиться и ухаживать. И не перекладывайте заботу о нем на окружающих — нет ничего эффективнее ежедневных действий для привыкания к ответственности.

4) Попросите окружающих не потакать вашему инфантилизму и прямо указывать на его проявления.

5) Настало время выйти из зоны комфорта — внедрить новые ЗОЖ-привычки, добиться, наконец, целей, которые давно себе ставили, начать заботиться о родителях и близких, ничего не требуя взамен.

6) Раз в месяц делайте доброе дело для общества (это может быть помощь детскому дому, приезд с подарками в дом престарелых или другой социальный проект).