Нежелание брать ответственность, жалость к себе и постоянные конфликты — вот лишь несколько «симптомов» инфантильной личности. Психолог Наталья Зенцова рассказала BeautyHack, что еще выдает вечных детей и какие простые советы помогут им наконец повзрослеть.
В психологии поведение, в основе которого лежит позиция ребенка, называется инфантилизмом. Проявляется он и в неготовности брать ответственность и самостоятельно решать свою судьбу, и в отсутствии целей в жизни, и в стремлении «завтра быть лучше, чем вчера». Можно выделить десять главных ошибок и смело заявить, что вы никогда не повзрослеете, если…
…не освободитесь от негативных родительских установок: «ты — неудачник», «у тебя никогда ничего не получится» и так далее.
Возможно, вашим родителям хотелось воспитать послушного ребенка, но такие четкие установки и слишком строгие правила приводят к тому, что человек боится брать ответственность за свои поступки и принимать самостоятельные решения. В таком случае вы пожизненно будете нуждаться в человеке, который будет давать вам четкие указания — что, как и когда делать.
…будете вести себя как «жертва», а не «автор своей жизни».
Инфантам свойственна зависть другим — они всегда думают, что у кого-то все лучше, красивее, дороже. Также нередки и случаи проявления жалости к себе, которой оправдывается собственное бездействие. На самом же деле, это отказ признавать свои сильные и слабые стороны, ведь это подразумевает минимальное приложение усилий.
…не перестанете просить денег.
Конечно, обстоятельства могут быть разными, но все-таки зрелые личности финансово ни от кого не зависят. Если вы можете работать, то из ваших уст не должна звучать фраза: «Мама, купи мне машину», при этом бесконечные одалживания денег у друзей и зависимость от партнера тоже будут свидетельствовать об инфантилизме.
…будете зацикливаться только на себе.
«Ее звали эгоисткой» — инфантильный человек думает только о себе: о своих переживаниях и проблемах. Такая личность не привыкла к сложным размышлениям и не углубляется в самоанализ, а это неизбежно приводит к невозможности установить прочные отношения и построить крепкую семью.
…будете бояться взять ответственность за свою жизнь.
Ответственность — это качество, противолежащее инфантильности. Такие страхи даже перестают в фобию, но вся наша жизнь связана с принятием тех или иных обязательств — для развития человека как личности это необходимо.
…вы склонны к зависимостям.
Причем здесь имеется в виду не только наркомания, алкоголизм или курение, но и простейшая зависимость от гаджетов или компьютерных игр. Инфантильный человек — зависимый по определению, ему нравится получать только удовольствие, не прилагая к этому особых усилий.
…не научитесь ставить собственные цели.
Привычка жить сегодняшним днем и совершенно не заботиться о том, что будет завтра, тоже мешает повзрослеть. А неумение ставить собственные цели становится следствием привычки отгораживаться и перекладывать, опять-таки, ответственность на других людей.
…не научитесь находить общий язык с другими людьми.
У инфантильных людей часто бывают сложности в общении, потому что они считают, что им все должны. Они не способны встать на позицию собеседника, из-за чего постоянно становятся участниками конфликтов.
…не будете стремиться к карьерному росту.
Инфантам с трудом дается «бег с препятствиями на большой дистанции», поэтому нередко они с этой дистанции сходят, так и не дослужившись до хорошей должности или зарплаты.
…не захотите развиваться.
Отсутствие интереса довести свои навыки до идеала, освоить что-то новое, стать экспертом в какой-то области — «вечным детям» не хочется брать инициативу в свои руки, потому что нет никакого желания бороться с трудностями.
Приведу несколько советов, которые помогут повзрослеть:
1) Хотите что-то изменить — начните с принятия «диагноза». Осознайте тот факт, что вы инфантильная личность.
2) Специально создавайте для себя ситуации, требующие самостоятельного принятия решения: например найдите работу, где будет повышенная личная ответственность.
3) Заведите домашнее животное, за которым придется заботиться и ухаживать. И не перекладывайте заботу о нем на окружающих — нет ничего эффективнее ежедневных действий для привыкания к ответственности.
4) Попросите окружающих не потакать вашему инфантилизму и прямо указывать на его проявления.
5) Настало время выйти из зоны комфорта — внедрить новые ЗОЖ-привычки, добиться, наконец, целей, которые давно себе ставили, начать заботиться о родителях и близких, ничего не требуя взамен.
6) Раз в месяц делайте доброе дело для общества (это может быть помощь детскому дому, приезд с подарками в дом престарелых или другой социальный проект).
Текст: Анастасия Сперанская