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Женщина спрашивает у мужчины, как ему удается быть таким спокойным со своим невероятно капризным внуком? Его ответ просто бесценный!
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Женщина спрашивает у мужчины, как ему удается быть таким спокойным со своим невероятно капризным внуком? Его ответ просто бесценный! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Однажды в супермаркете женщина увидела пожилого мужчину с внуком, который вел себя просто ужасно. Он нес мальчика на руках, в то время, как тот очень громко капризничал.
Дедушка сказал своему внуку спокойным голосом: «Спокойно, Уильям, мы ненадолго… тише, мальчик». Но мальчик не успокаивался, тогда дедушка повторил: «Все хорошо, Уильям. Еще пара минут, и мы уйдем отсюда. Держись, мальчик».
На кассе маленький мальчик выбрасывает продукты из тележки. Дедушка опять говорит спокойным голосом: «Уильям, Уильям, расслабься, дружище, не расстраивайся. Мы будем дома через пять минут, все будет хорошо». Женщина очень впечатлена таким поведением, она выходит на улицу, где мужчина загружал продукты в машину. Она говорит ему: «Это не мое дело, но Вы просто молодец. Я не знаю, как Вы это сделали. Вы все это время держали себя в руках, и неважно, насколько громко и разрушительно вел себя ваш внук, вы просто спокойно повторяли, все будет хорошо. Уильяму очень повезло, что у него такой дедушка». «Спасибо», — ответил пожилой мужчина, — «Но Уильям — это я, а этого маленького гаденыша зовут Кевин».
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Женский форум
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