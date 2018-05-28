7 книг, которые стоит взять в отпуск

Люди любят откладывать длинные и интересные книги на то время, когда не нужно будет торопиться и удастся почитать, не делая закладки. Но к наступлению отпуска все идеи о том, что стоит почитать, испаряются, теряясь за проблемами, которые срочно нужно решить. Специально для такого случая я собрала книги, которые отлично подойдут для поездки, зарядят тебя энергией и помогут найти себя.

1. «Бессмертники» — Хлоя Бенджамин

Если бы вы знали дату своей смерти, как бы вы прожили свою жизнь? История рассказывает о Нью-Йорке 60-х и моменте, когда в городе появилась странница, способная предсказывать человеку дату его смерти. Четыре подростка из одной семьи Голдов слышат пророчество, и это меняет всю их жизнь. Они не могут выбросить слова женщины из головы, и любой их поступок начинает зависеть от условий, которые перед ними появились. Каждый член семьи выбирает свой путь, пытаясь справиться с осознанием собственной смерти.

«А вдруг я изменюсь?» — спросила она много лет назад у гадалки в надежде, что ответ поможет ей избежать горя и неудач. «Обычно люди не меняются», — ответила ей та.

2. «Маленькая жизнь» — Ханья Янагихара

Четыре друга по колледжу переезжают в Нью-Йорк, чтобы строить карьеру. Каждый из них невероятно талантлив: Джейби занимается искусством, Малкольм — архитектурой, Виллем работает актером, а Джуд — юристом. Сама история сконцентрирована на Джуде: его жизнь оказывается полной секретов, он изломан и причиняет себе еще больше боли. Книгу называют отличным отражением поколения тревожности, и она упоминает все аспекты, создающие драмы: от созависимостей до пристрастия к наркотикам. В то же время, в книге есть место и настоящей дружбе, любви, путешествиям и легкому юмору.

Только становясь старше, понимаешь, что в людях, с которыми встречаешься и спишь, можно ценить одни качества, а в тех, с кем собираешься жить жизнь, быть рядом, проводить день за днем, — совсем другие. Если ты умен и удачлив, ты запомнишь эту истину, научишься ее принимать. Выяснишь, что для тебя важнее всего, и будешь искать именно это, научишься быть реалистом.

В маленькой норвежской деревне есть только один ребенок — бунтарка Тоня. Она наслаждается каждой минутой своей жизни, устраивая проказы и вдохновляя окружающих на добрые дела. Острая на язык девчонка — главная ценность жителей деревни, и история показывает прочную дружбу между соседями, а также то, что вместе им не страшны никакие беды. В некоторых источниках книгу относят в категорию «для детского чтения», но простые диалоги перемежаются серьезными размышлениями о будущем и философскими мыслями, так что история отлично подойдёт для летнего чтения.

Моя жизнь лежит в руинах, — бормочет она, потому что так всегда причитает тётя Эйр, когда жизнь перестаёт её слушаться. — Твои проблемы — это просто сопля в океане, — отвечает ей на это тётя Идун. — Но сопля тоже лежит в руинах, — говорит тётя Эйр.

4. «Счастливые девочки не умирают» — Джессика Кнолл

Автор этой книги — бывший редактор Cosmopolitan , а права на экранизацию выкупила Риз Уизерспун , так что в ближайшее время эта книга наверняка станет бестселлером. Тифани — успешная журналистка, которая готовится к свадьбе с любимым мужчиной. Ей приходится хранить страшную тайну о своих подростковых годах и событиях, которые с ней происходили в элитной старшей школе. Если ты фанатка «13 причин почему», то эта история обязана появиться в твоей библиотеке.

Иногда я чувствую себя заводной куклой, которой нужно закинуть руку за спину и завести золотой ключик, чтобы улыбнуться, поздороваться, выдать любую социально приемлемую реакцию, подходящую к случаю.

5. «Город» — Клиффард Саймак

Этот роман является фантазией на тему жизни человечества спустя тысячу лет. Юпитер освоен и колонизирован, на Земле осталось совсем мало людей, зато теперь достаточно роботов, мутантов и других разумных существ. Емкий рассказ помогает найти ответы на вопросы, которые волнуют каждого ученого: куда приведет развитие нашей цивилизации?

По какому пути человек ни пойдет, он обязательно изобретёт лук и стрелы.

6. «Дар» — Даниэль Глаттауэр

Герольд всегда был мягким человеком, полным комплексов, страхов и сомнений. Он не смог удержать свою семью, не сделал серьезной карьеры и уже совсем перестал видеть смысл жизни. Внезапно бывшая девушка открывает ему секрет о том, что у него есть сын — 14-летний Мануэль. Новоиспеченному отцу нужно позаботиться о нем некоторое время и заодно — найти свой внутренний стержень и волю к движению вперед.

В редакции «Дня за днем» я еще никогда ни к кому не обращался с просьбой, если не считать просьбы о том, чтобы меня по возможности оставили в покое.

7. «Тайная книга» — Грегори Самак

Историки часто задаются вопросом, что могло бы произойти, если бы Гитлер не родился в этом мире. Автор этой книги подробно раскрывает эту тему, рассказывая о жизни Элиса Эйна, пожилого эмигранта, который беспокоится об обещании продолжить род. Он находит книгу, способную менять судьбу человечества, — и перед ним появляется серьезная дилемма.

Жизнь проходит слишком быстро, чтобы можно было решить, какой путь, какое направление избрать. Она просто навязывает себя.