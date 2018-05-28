Рукодельный гороскоп: июнь 2018

Овен

21.03–20.04 Первый месяц лета обещает стать для Овнов одним из самых гармоничных периодов в году. Единственное, что может порой омрачать ваше настроение — желание слишком ориентироваться на мнение других людей, особенно — критическое. Это касается и рукодельных проектов в том числе. Чтобы не терять расположения духа и стимулировать вдохновение, попробуйте не принимать критику или неудачи близко к сердцу. Лучше вспомните о ваших самых удачных проектах: если у вас есть фотоальбом с самыми любимыми работами, пролистайте его, если такого ещё нет — самое время начать его составлять (распечатав фото или просто сложив их в отдельную папку в телефоне или на компьютере).

Телец

21.04–20.05 Для Тельцов наступающий июнь может стать исключительно успешным в финансовой и карьерной сфере. Возможно, вас ждёт повышение на службе или новые перспективы в личном бизнесе. Также это означает, что вложения, сделанные в образование и получение новых навыков, в будущем вернутся сторицей. В плане рукоделия это можно интерпретировать так: если вы давно собирались научиться чему-то новому, но откладывали это, пришло время решиться — и подарить себе образовательный курс, участие в интересном рукодельном марафоне или вебинаре (или хотя бы купить книгу, о которой вы мечтали).

Близнецы

21.05–20.06 Июнь для Близнецов станет месяцем общения — и не только потому, что многие из представителей знака будут принимать поздравления с днём рождения именно сейчас. Общение как никогда будет приносить вам удовольствие, но не только: оно будет ещё и исключительно полезным. Во-первых, вы в этом месяце сможете получить максимум полезной информации от других людей. Во-вторых, ваши собственные выступления, как живые, так и в пространстве сети, получатся исключительно убедительными и успешными. Поэтому задавайте ваши вопросы и учитесь новому, плюс — делитесь своими знаниями и находками, в том числе — в рукодельном сообществе (например, на нашем форуме).

Рак 21.06–22.07 Раки в начале наступающего лета будут буквально фонтанировать новыми идеями — в вас будет исключительно сильна способность к творчеству. Чтобы любое занятие, в том числе, рукодельное, было в радость, отдайтесь импровизации, выдумывайте и фантазируйте от души, порой позволяя забыть о правилах и канонах. Проекты, связанные с чётким следованием заданному описанию, лучше отложить до более подходящего времени. Попробуйте себя в новых сферах или постарайтесь взглянуть на нечто привычное с необычной стороны. Эксперименты — хороший путь к поиску собственного уникального стиля, особенно — в творчестве и рукоделии.

Лев 23.07–22.08 Не стоит жертвовать качеством во имя скорости — одна из главных рекомендаций для Львов на наступающий месяц, особенно — на две первых его декады. За что бы вы ни брались, старайтесь быть аккуратны и внимательны — и рукоделия это касается в том числе. Как бы вам ни хотелось, например, поскорее дошить платье, довязать кардиган или закончить вышивку, руководствуйтесь правилом «лучше меньше да лучше». Тем более, времени для любимых хобби у вас в июне должно быть достаточно: неотложных дел и неожиданных проблем будет меньше, чем обычно.

Дева

23.08–23.09 Девам в наступающем июне придётся заниматься многим сразу. Работа и отдых, хобби и хлопоты по хозяйству — вам будет хотеться успеть всё, притом сделав каждое дело идеально, однако это возможно не всегда. Не забывайте брать тайм-ауты, посвящая время только себе. Что касается рукодельных проектов: не беритесь сразу за многое. Лучше провести своеобразную ревизию, определив, чем именно для вас будет важно и интересно заняться именно сейчас. Идеальным будет досуг с рукоделием, которое вам привычно и способствует расслаблению, а не концентрации усилий и большому напряжению.

Весы

24.09–23.10 Для Весов наступающий июнь обещает быть весьма благоприятным для творчества. Вы будете чувствительны и эмоциональны, при этом сможете ясно и трезво мыслить, отделяя существенное от неважного, прекрасно будут работать воображение и фантазия. Не упускайте свой шанс: беритесь за те проекты, которые прежде казались вам сложными, не бойтесь учиться и экспериментировать, пробовать и задавать вопросы. Возможно, получится всё не сразу, но ваше настрой не даст вам впасть в уныние. Всё располагает к тому, чтобы рано или поздно прийти к успеху.

Скорпион

24.10–21.11 Июнь для Скорпионов будет успешным и благоприятным месяцем. «Но» только одно: отлично успевая многое, не переусердствуйте в стремлении к идеалу. Да, речь о перфекционизме, который порой мешает остановиться именно там, где нужно. Иногда лучшее — враг хорошего: позвольте себе немного «неправильности», если вам этого захочется. Есть сомнения — отложите дело на некоторое время, чтобы потом взглянуть на него свежим взглядом. Даже если что-то пошло не так, как предполагалось, не спешите расстраиваться: возможно, это не ошибка, а интересный способ научиться действовать по-новому.

Стрелец

22.11–21.12 Июнь — особенно время до 20-х его чисел — для Стельцов обещает стать не самым спокойным периодом. Неожиданные новости и перемены, плюс — куча дел разной степени неотложности: этот месяц размеренным и безмятежным назвать будет, скорее всего, сложно. Однако и возможностей такая обстановка даёт больше: стараясь сохранять уверенность в себе и спокойствие, вы станете сильнее и мудрее. Помните о здоровье и не забывайте отдыхать — конечно, с любимым рукоделием в руках. Не начинайте ничего слишком трудоёмкого, требующего больших усилий. Шейте, вяжите или вышивайте — так, чтобы это доставляло вам удовольствие и давало радость.

Козерог

22.12–19.01 В июне звёзды покровительствуют Козерогам. Вы ощутите и мощный энергетический потенциал, который даст вам достаточно сил, и защиту, помогающую обходить неприятности и невзгоды. В особенности вы будете удачливы в сферах, связанных с финансами, карьерой и бизнесом — в частности, в последней декаде месяца. Если вы планируете начать своё дело, например, начав зарабатывать на хобби, именно это время подойдёт для успешного старта. Если же вы планируете заниматься рукоделием для себя, удачным будет некое финансовое вложение в сферу ваших увлечений. Например, вы можете купить новую швейную машину или оверлок, вложиться в закупку тканей или ниток для вязания.

Водолей

22.01–18.02 Главной задачей Водолеев в этом июне станет не работа, а отдых. Если вы не запланировали отпуск на начало лета, придётся грамотно чередовать труд и периоды расслабления — и это будет вам удаваться. Тем же, кто работает в творческой сфере или занимается этим на досуге, планеты будут благоволить особенно. Вы будете полны сил, оптимизма и новых идей — обратите внимание на задумки, которые придут вам в голову в этот период: что-то из них, вполне возможно, может превратиться в будущем в масштабные проекты.

Рыбы

19.02–20.03 Июнь для Рыб обещает стать периодом не самым ровным, но избавленным от лишней суеты и глобальных потрясений. В первые две декады месяца постарайтесь не начинать больших проектов и не принимать важных решений — вы можете быть пусть любопытны и заинтересованы, но не слишком внимательны и собранны. В рукоделии в это время можно заняться разбором «закромов» и «доведением до ума» прежде незаконченных проектов. Зато последние 10 дней месяца дадут вам больше спокойствия и гармонии — того, что нужно, чтобы грамотно оценить перспективы ваших задумок, грандиозных и не очень.

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