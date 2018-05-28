В Мособлдуме предложили создать в России министерство продовольственной безопасности

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян предложил создать в России министерство продовольственной безопасности, которое занималось бы регулированием производства органической продукции. Об этом сообщили в пресс-центре областного парламента.

«Наш комитет регулярно проводит встречи с подмосковными сельхозтоваропроизводителями — нам часто говорят о необходимости принятия закона «О производстве органической продукции». Это важнейший шаг на пути к производству экологически чистой и полезной продукции. На наш взгляд, в России нужно выстроить систему строго контроля за пищевой продукцией. Для этого необходим орган, который обеспечивал бы защиту прав потребителей на всех этапах пищевой цепи. Мы предлагаем создать в структуре правительства РФ министерство продовольственной безопасности с функцией госконтроля по вопросам безопасности продуктов питания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в контроле нуждаются не только использование вредных добавок, но и качество продуктов. «На федеральном уровне можно утвердить перечень продуктов, обязательных к сертификации — это могут быть мясо, рыба, молоко и детское питание, например. Недобросовестный производитель должен автоматически попадать в открытый для общего доступа реестр недобросовестных производителей пищевой продукции», — пояснил депутат.

По его мнению, также следует отменить систему аукциона при закупке продуктов питания для общественных учреждений, так как подобная практика негативно сказывается на качестве продуктов питания.

«Однако одним только контролем ситуацию не исправить. Важно стимулировать производителей, помогать им. Для добросовестных производителей экологически чистой продукции нужно предусмотреть господдержку — так мы простимулируем их проходить сертификацию и повысим спрос на местную продукцию. Следует уделить внимание развитию сельхозкоопераций — рабочей европейской практики», — добавил С. Керселян.