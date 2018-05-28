Он потерял все из-за аварии на стройке, но никогда не ожидал, что произойдет дальше. Это заставило меня плакать!

Вокруг было так холодно и голодно, банк почти забрал его дом за неуплату, его автомобиль уже изъяли за долги, и Роберт Сондерс бесцельно ходил по окрестности, вспоминая день, когда все изменилось, когда он повредил руку и потерял свою работу на стройке. Кода он приехал в больницу, там тестировали какой-то новый препарат и у него в крови нашли марихуану, что позволило страховой компании отказать в покрытии его медицинского счета. Конечно, Сондерс никогда не курил, но это никого не волновало. Их не волновало это тогда, и их не волнует это сейчас.

Через несколько минут, он оглянулся по сторонам и увидел дом, который видел сотни раз, но понятия не имел, кто там живет. Счастливая семья или группа лилипутов? Он позвонил в дверь и подождал. Мгновение спустя дверь открылась. Сондерс не ожидал увидеть пожилую женщину, и первая мысль, которая пришла ему в голову, было сказать ей, что не стоит открывать дверь незнакомцам в середине дня.

Вместо этого он протянул руку и сказал: «Не могли бы Вы дать мне несколько баксов? Может быть, немного еды?» Женщина посмотрела на Сондерса, она узнала его, вспомнив, что видела табличку «продается» на лужайке возле его дома, видела, как отбуксировали его машину. «Такой позор», — подумала она. «У него всегда был такой прекрасный дом». Не желая смущать соседа, у которого были трудные времена, она сказала: «Вы могли бы сделать кое-что полезное для меня. Я с радостью дам вам $30, если вы покрасите подъезд к моему дому». К тому времени, как он собрался с мыслями, женщина закрыла дверь. «Лучше работать», — сказал он себе, и завернул за угол.

Несколько часов спустя, Сондерс снова постучал в дверь: «Мэм, я все сделал. Посмотрите?» «Отлично!», — сказала женщина. Через минуту, она вернулась с $30, как и обещала. «И вот еще кое-что», — сказала она, вручая ему конверт. «Спасибо!», — сказал Сондерс. «Приятного вечера! Пусть Бог благословит Вас». Хотя он чувствовал себя по хамски, уходя так быстро, все о чем он мог думать в течение последних нескольких часов, это о покупке вареной курицы из магазина. Когда он уже облизывал свои запачкавшиеся пальцы, то вспомнил о конверте. В конверте лежал чек на сумму, которой хватало, чтобы покрыть по крайней мере шесть дополнительных ипотечных взносов, чтобы получить от банка отсрочку. Следующие пару месяцев прошли в вихре оплаты счетов и регистрации деловой документации. Сондерс воспринял этот день как знак, чтобы начать свое собственное дело, и через некоторое время, он снова поднялся на ноги. Когда у него, наконец, было достаточно денег, чтобы вернуть женщине свой долг, он решил ее навестить. Он постучал в дверь, как вдруг краска брызнула на его одежду и бороду, озарив его лицо широкой улыбкой. К сожалению, женщина скончалась вскоре после их встречи. Оказывается, она была смертельно больна и уже готовилась к своим собственным похоронам. У нее не было не семьи не друзей, но она хотела, чтобы кто-нибудь унаследовал ее деньги. Когда Сондерс постучал в ее дверь, она почувствовала, что судьба привела его к ней и решила отдать ему все что у нее осталось. Когда новые хозяева рассказали это Сондерсу, чек выпал из его рук, и он рухнул прямо на крыльцо от шока.