Станет ли «тараканье молоко» новым суперфудом?

Индийские ученые придумали «молоко из тараканов», и, возможно, в будущем нам всем предстоит его попробовать. Белковое вещество, производимое в организме некоторых видов тараканов, оказалось в разы питательнее обычного коровьего молока.

Сначала о суперфуде или «супер-еде» — это не научный термин. Слово придумали маркетологи — фактически, это просто способ продать необычную пищу под видом чрезвычайно полезной. Тем не менее определенные инновационные продукты действительно могут быть весьма полезны и в перспективе стать частью базовой диеты человека. Один из кандидатов — как раз «тараканье молоко», открытое учеными в Индии, рассказывает ведущий научно-популярного Youtube-канала Science Plus Трейс Домингес:

«Международная группа ученых в Институте биологии стволовых клеток и регенеративной медицины в Бангалоре, Индия, исследовали белок, который вырабатывается в брюшке определенных видов тараканов. Они назвали вещество «тараканьим молоком». Как выяснилось, это самое питательное молоко на Земле — в нем содержатся белки, жиры и углеводы, а также все необходимые человеку виды аминокислот. Итак, тараканье молоко может стать новым суперфудом — рискнете попробовать?»

Индийские ученые не первые, кто попробовал брендировать насекомых как суперфуд. Например, южноафриканский стартап Gourmet Grubb уже представил свой первый продукт: мороженое из «энтомолока» — молока с добавлением белкового порошка из насекомых.

Другой заметный тренд последних лет — попытки найти альтернативу мясу. Дело в том числе в экологии. По данным ООН, мясная промышленность наносит планете огромный урон — до 15% выбросов парниковых газов происходит при выращивании скота, и главные загрязнители — это жвачные. Наглядная и немного пугающая цифра: по расчетам Агентства по защите окружающей среды США, один полукилограммовый говяжий стейк эквивалентен поездке на 100 километров на автомобиле. Чтобы сократить урон для окружающей среды, достаточно выбирать менее вредные свинину или курицу.

Кроме того, сейчас стремительно развивается производство мясозаменителей. Одна из самых известных компаний — Impossible Foods — уже привлекла инвестиции от Google Ventures и лично Билла Гейтса и поставляет свою продукцию в полторы тысячи ресторанов в США. Цены пока примерно вдвое выше, чем на бургеры с традиционным мясом, но над этим работают — рассказал Time основатель Impossible Foods доктор Пэт Браун:

«Если бы человечество отказалось от использования животных в производстве пищи, нам бы потребовалось на порядок меньше сельскохозяйственных земель, чем сейчас. Появились бы бесчисленные возможности восстановления дикой природы и экосистемы Земли. Но мы не пытаемся подорвать мясную индустрию или указывать, что людям есть. Наша задача — дать людям выбор и сделать наше предложение настолько привлекательным, что потребители сами выберут экологичную растительную альтернативу. Пока что мы не можем продавать наш мясозаменитель по рыночным ценам, но с масштабированием производства мы сможем снизить себестоимость. И это абсолютно реально, потому что наш способ куда дешевле и эффективнее, чем производство мяса из животных».

Каким бы ни было будущее пищевой промышленности, оно вряд ли будет шокирующим для современников. Это сейчас заголовки вроде «Нам всем предстоит попробовать тараканье молоко» звучат как что-то из ряда вон выходящее, но ведь еще век назад мало кто мог представить, что одним из элементов диеты россиянина станут, например, бананы. Или, например, креветки, которые выглядят не многим приятнее тараканов.