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Звезды на «Формуле-1» в Монако: Крис Дженнер пришла в наряде-ковре, а Хью Грант — с новоиспеченной супругой
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Звезды на «Формуле-1» в Монако: Крис Дженнер пришла в наряде-ковре, а Хью Грант — с новоиспеченной супругой 

WMJ.ru 47 минут назад
Фото: WMJ.ru
Селебрити мирового масштаба посетили Гран-при кольцевых автогонок «Формула-1» в Монако.
Впервые после тайной свадьбы, сыгранной на прошлой неделе, вместе в свет вышли 57-летний британский актер Хью Грант и его 39-летняя возлюбленная Анна Эберштейн. Вместе они уже больше шести лет, в этих отношениях родилось трое детей. Внезапно решившая узаконить отношения пара была спокойна и довольна собой.
Настоящее модное высказывание на гонках совершила звезда реалити и мама большого реалити-семейства Крис Дженнер. Она не стала сдерживать порыв эпатажа и вышла в свет в костюме, напоминающем огромный ковер. А вот модель Белла Хадид выглядела гораздо скромнее, в джинсах с высокой талией и завязанной узлом рубашке похожая на школьницу 90-х. Листай галерею — там ты найдешь звезду «Игры престолов» Кита Харингтона!
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Фото:East News / Piovanotto Marco/ABACA
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