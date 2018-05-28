Селебрити мирового масштаба посетили Гран-при кольцевых автогонок «Формула-1» в Монако.
Впервые после тайной свадьбы, сыгранной на прошлой неделе, вместе в свет вышли 57-летний британский актер Хью Грант и его 39-летняя возлюбленная Анна Эберштейн. Вместе они уже больше шести лет, в этих отношениях родилось трое детей. Внезапно решившая узаконить отношения пара была спокойна и довольна собой.
Настоящее модное высказывание на гонках совершила звезда реалити и мама большого реалити-семейства Крис Дженнер. Она не стала сдерживать порыв эпатажа и вышла в свет в костюме, напоминающем огромный ковер. А вот модель Белла Хадид выглядела гораздо скромнее, в джинсах с высокой талией и завязанной узлом рубашке похожая на школьницу 90-х. Листай галерею — там ты найдешь звезду «Игры престолов» Кита Харингтона!
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:East News / Piovanotto Marco/ABACA