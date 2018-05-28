Вместе есть, танцевать и молчать: Плюсы и минусы турецких мужей

История знакомства

История нашего знакомства банальна — курортный роман на турецком побережье. Море, жара, клубы, праздность и молодость — почему бы не закрутить романтик с симпатичным мужчиной, очень похожим по типажу на Федора Бондарчука . Мы жили в одном отеле, встречались на завтраке и не расставались до поздней ночи. В животе «порхали бабочки», о расставании думать не хотелось, хотя здравый смысл подсказывал: это все ненадолго и после окончания отпуска все встанет на свои места — он уедет в свой родной Измир, а я — в Калининград. Мы были счастливы одним днем, без далеко идущих матримониальных планов.

И что же? После отпуска он начал писать в скайп, причем постоянно, а не в формате «появился-пропал». Пожалуй, за эти несколько месяцев переписки мы узнали друг о друге больше, чем во время личного общения. В итоге я решила съездить на зимние каникулы в Измир, никогда там не была, а город этот весьма интересен с туристической точки зрения. Если бы с любовью не сложилось, все равно было бы что посмотреть.

Измир произвел на меня шикарное впечатление: эта набережная, пальмы зимой, плюс пятнадцать, древние развалины Агоры и Эфеса, прекрасные рестораны, горячие клубы. Оказалось, что у моего знакомого классные друзья. В общем, я взглянула на ситуацию как-то более серьезно.

Через несколько месяцев пригласила его в Калининград, решили сначала просто пожить вместе. Но так сложилось, что уже буквально через пару месяцев мы оказались в ЗАГСе. Да, в банальном русском ЗАГСе. Для того чтобы выйти замуж за иностранца в России, нужно не так уж много — нотариально заверенный перевод его паспорта и справка с места жительства, что он в браке не состоит. Ее тоже нужно будет заверить нотариально. Если жених не говорит по-русски, попросят привести дипломированного переводчика, а то вдруг человек не понимает, что женится. В общем, официальный брак мы регистрировали здесь, а свадьбу играли в Турции.

Вообще турки любят русских женщин, но не из-за стереотипа, что они легко на все соглашаются. Турчанки весьма придирчиво выбирают себе будущих мужей, требуют от них наличия полного комплекта жизненных благ, нетолерантны к слабостям или несостоятельности в той или иной области. Русские же, особенно поколение, воспитанное еще в советских семьях, выросшее на фильмах про то, как все вместе копят на холодильник, гораздо менее требовательны к тому, чтобы мужчина твердо стоял на собственных ногах. Современные турецкие женщины не торопятся с замужеством, даже если им уже близко к тридцати, а то и за тридцать. Смело рожают и в сорок. Там я не сталкивалась с таким понятием, как биологические часы. Впрочем, это история про большие города, Стамбул или Измир, абсолютно европеизированные как по укладу, так и по ментальности.

Турецкая свадьба

Турецкая свадьба — событие, без которого женитьба практически невозможна. Расписаться в джинсах и сбежать на необитаемые острова не получится. Если у нас вполне приемлем вариант, когда ты просто расписываешься и живешь дальше, то там гулянье обязательно. Я отдала всю подготовку на откуп новоиспеченным турецким родственникам. Заниматься всеми этими приготовлениями не было никакого желания, а семья жениха с превеликим удовольствием взялась за дело. Турецкие свадьбы обычно проходят в больших отелях или специально организованных для мероприятий так называемых салонах, вернее, это площадки, открытые или закрытые, в зависимости от времени года. Приглашают огромное количество гостей, вплоть до соседей по улице. Естественно, все дальние и супердальние родственники тоже в списке приглашенных. Уровень банкета зависит от благосостояния семьи. Есть свадьбы, на которых гостей не кормят и не наливают алкоголь — дорого. Для гостей тоже вполне допустим вариант прийти на свадьбу без подарка. Единственное, что обязательно — торт., Подарки молодоженам дарят исключительно финансовые. Ведущий объявляет, что пришло время поздравлять новоиспеченных супругов. На шею обоим вешают красные ленты, на них гости прикалывают купюры либо золотые медальки-монеты. На руку невесты многие надевают золотые браслеты. А после поздравления все начинают танцевать. Есть несколько специальных танцев, одни танцуют только девушки и женщины, другие — только мужчины. Знают они их с детства, так что нет такого, чтобы кто-то отсиживался. Турки вообще любят все эти шумные бодрые мероприятия. Молодежь танцует, а древние бабушки и дедушки чинно восседают и наблюдают за происходящим до поздней ночи.,

Отношение к работе и воспитанию детей

Отношение к воспитанию детей в Турции очень лояльное, детей балуют и залюбливают. Чтобы ребенок был записан в пять кружков подряд, как это принято у нас, такого я ни разу не видела, ну в лучшем случае какой-нибудь кружок в ненапряженном режиме. Папы для детей — первейшие источники развлечений. Картинка на пляже, когда мама гордо лежит на шезлонге, а папа купается и развлекается с малышней, абсолютно типична. В повседневной жизни, в принципе, весь расклад традиционен для стандартной европейской семьи: на маме жизнеобеспечение детей и поддержание домашнего очага, на папе — работа и игры. Обе наши дочери, конечно, стопроцентно папины принцессы. Он им многое позволяет, гораздо больше, чем мама. Ну и балует, естественно, несравнимо больше., Турецкие бабушки — это как повезет. Есть такие, кто готов постоянно помогать с внуками, целовать их в попки и сдувать пылинки. Есть и вполне себе хладнокровные, кто раз в несколько месяцев приезжает к внукам в официальные гости, делает им козу, дарит какую-нибудь ерунду и с чистой совестью исчезает на несколько месяцев.,

Отношение к кухне

Быть замужем за турком и прохладно относиться к процессу готовки точно не получится: в турецких семьях приняты обильные и долгие застолья. Если у нас на ужин подается обычно горячее, ну и максимум салат, то в Турции на столе и суп, и пара видов горячего, и три-четыре салата обязательно. В рационе очень много овощей, причем таких, каких у нас днем с огнем не сыщешь, типа бамьо или артишоков. В начале нашей совместной жизни я с невинным видом пыталась обозначить, что макароны с сыром — это вполне себе достаточный ужин. На третий день такого рациона муж задал сакраментальный вопрос: «А что, мы всегда будем есть макароны?» Я призадумалась — появилось нехорошее предчувствие, что в жизни придется что-то менять. А он засучил рукава, надел передник и полгода терпеливо учил меня готовить основные турецкие блюда, выбирать нормальные продукты, разбираться в мясе. Теперь я умею готовить пилав, мерджмек, кефте, мэнимен и еще с десяток классных турецких повседневных блюд с такими на первый взгляд сложными, а мне уже привычными названиями.

Отношение к России

Мы с мужем решили жить в России, и это, кстати, было его решение. Я бы с удовольствием переехала поближе к теплому морю, но многие турки любят Россию и остаются здесь жить. В первую очередь это зависит от работы: для турецкого мужчины очень важно иметь свое дело, и неважно, в какой стране. Турки достаточно легко адаптируются, быстро учат языки и заводят себе русскоязычных приятелей., Про менталитет,

Я не верю в несовпадение менталитетов. Я верю в любовь, уважение и умение находить компромиссы. Никто не может знать, в какой точке планеты, в какой день и час родилась его половинка. Для меня критерий того, хорошо с человеком или нет, — насколько комфортно тебе с ним молчать. Да-да, не говорить, а именно молчать. Вот так, спокойно, вечером, взявшись за руки, сидеть на диване, под пледом, с чашкой капучино — и молчать!, Читайте также рассказ Елены Лесли о совместной жизни с англичанином., Фото: предоставлены героем материала