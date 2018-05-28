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Маленький островок истории в Москве — городе небоскребов и реноваций
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Маленький островок истории в Москве — городе небоскребов и реноваций 

Bigpicture.ru 31 минуту назад
Фото: Bigpicture.ru
«Спрятанные места Москвы» — исторический проект Эрика Шахназаряна в инстаграме. В аккаунте публикуются снимки красивой московской архитектуры, нетронутой духом современности и руками модных дизайнеров. По словам создателя проекта, этот инстаграм — «летопись уходящего города», позволяющая оценить вмешательство рабочих и сохранить бережное отношение к наследию прошлого.
Источник: Афиша Daily
Публикация от Hidden Places Of Moscow (@hidden_moscow)
23 Май 2018 в 10:13 PDT  На работу я обычно хожу по одному и тому же маршруту в районе Кузнецкого Моста. При Юрии Лужкове город стал резко меняться на глазах. Эти изменения особенно стали заметны в центре города, где сосредоточены памятники архитектуры. Уникальные здания теряли свой исторический облик: где-то выламывали потрясающие резные дубовые рамы в угоду пластиковым стеклопакетам, где-то пропадали исторические кованые ограды, где-то крепления для кондиционеров вбивались прямо в майоликовые фризы.
Публикация от Hidden Places Of Moscow (@hidden_moscow)
22 Май 2018 в 4:39 PDT  Наблюдая за внешними изменениями в облике домов, я понял, что и внутри них происходят не менее глобальные изменения в виде перепланировок и приспособлений под современные нужды. Поэтому мне стало интересно заходить в сам дом. Я стал фиксировать эти изменения и выкладывать снимки на личной странице в инстаграме.
Публикация от Hidden Places Of Moscow (@hidden_moscow)
21 Май 2018 в 11:48 PDT  В какой-то момент понял, что нужно создать отдельный аккаунт — так появился Hidden Places of Moscow. Можно сказать, что я веду летопись уходящего города, где с помощью фотографий удается сравнить, что было до и что мы получили после вмешательства рабочих. Ведь цель проекта — показать не только внешнюю красоту архитектуры города, но и уникальные сохранившиеся внутренние детали, без которых невозможно представить творение архитектора и его соавторов в цельности. Без этого также невозможно привить чувство прекрасного и, как следствие, желание сохранить наследие прошлого и бережно к нему относиться.
Публикация от Hidden Places Of Moscow (@hidden_moscow)
2 Май 2018 в 11:30 PDT  Вы удивитесь, но много интересного можно увидеть на улице, если просто поднять голову вверх и присмотреться к старому дому. Например, над входом в подъезд можно заметить крепления для козырька — значит, там был ажурный козырек на цепях. Даже по таким сохранившимся мелким деталям можно представить, как он выглядел. Все это придает свою изюминку дому.
Публикация от Hidden Places Of Moscow (@hidden_moscow)
29 Апр 2018 в 2:43 PDT  Проблема в том, что люди этого вообще не замечают и не осознают, как такие мелочи влияют на восприятие городской среды и облик города. Не говоря уже о жильцах. Для них гораздо важнее, чтобы было чисто и аккуратно без особого внимания к сохранению остатков старины. Поэтому проще и дешевле удалить старую метлахскую плитку из подъезда, уложить новую или поставить безликую глухую металлическую дверь взамен реставрации старой.
Публикация от Hidden Places Of Moscow (@hidden_moscow)
14 Фев 2018 в 10:00 PST  Обычно все красивое нахожу случайно во время прогулок между работой. Если вижу какой-нибудь дом, дореволюционный или советского времени, стараюсь туда попасть. В основном меня интересуют дореволюционные доходные дома, усадьбы, особняки, бывают и культовые сооружения — церкви или те здания, где раньше располагались приходы, которые пока не переданы церкви.
Публикация от Hidden Places Of Moscow (@hidden_moscow)
4 Фев 2018 в 10:40 PST  Жителей спрашиваю про историю дома, сохранилось ли в нем что-то интересное. Кто-то отвечает, а кто-то просто проигнорирует. Сейчас такое время, что незнакомец, который интересуется внутренним содержанием дома, скорее потенциальный вор, чем увлеченный краевед. Но бывают приятные и неожиданные исключения, когда жители увлеченно рассказывают о своем доме. Однажды меня впустили в квартиру, в которой оказался удивительной красоты камин, созданный больше ста лет назад по эскизам художников Михаила Врубеля и Константина Коровина, облицованный абрамцевской майоликой. Камин сохранился в первозданном виде, несмотря на то, что когда-то здесь была коммуналка.
Публикация от Hidden Places Of Moscow (@hidden_moscow)
17 Янв 2018 в 12:38 PST  В последнее время думаю о том, чтобы записывать разговоры с людьми, которые живут в этих старых квартирах, куда мне удается попасть. Это ведь уникальные истории семей, которые живут на одном месте многие годы. Таких сейчас все меньше и меньше. И их воспоминания о Москве, в которой они выросли, ценны для нас, тех, кто живет в абсолютно другом городе, который быстро меняется.
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