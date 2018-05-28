Дайджест Mojo Media #52

Наступил понедельник, а это значит, что самое время вспомнить, о чем писали BroDude, Heroine и говорили в подкастах Mojo Media. Но учти: дайджест не освобождает от обязанности читать все остальные статьи. Ведь самые интересные статьи выходят прямо сейчас.

BroDude

8 советов для утреннего секса: Его любят женщины, мужчины, взрослые и даже те, кто достиг возраста согласия. Он провоцирует выделение эндорфинов и укрепляет иммунную систему, но занимаются им только из-за неописуемого удовольствия. Эмоции и ощущения, которые дарит утренний коитус, нельзя ощутить ни днем, ни вечером. Заниматься любовью спросонья — это все равно что делать свои эротические сны явью или, говоря простым языком, трахнуть сказку. Но каким бы приятным ни был утренний секс, он никак не сравнится со сном. Поэтому нужно изучить несколько тонкостей, прежде чем приставать к своей спящей второй половинке. Ты же не хочешь истерику с утра? 4 убедительные причины быть скромным: Чем скромнее ты себя ведешь, тем цивильнее и целее твое лицо. Скромность — это не сокрытие своих способностей и достоинств. Она выражается в доказательстве их через поступки. Поэтому нет ни одной причины нахваливать себя, словно ты продаешь себя с аукциона. И целых четыре причины, почему лучше казаться скромным. 7 качеств социопатов, о которых ты не знал: Удивительно, но социопаты стали модными. Во многом благодаря художественным произведениям. Но в жизни социопаты несколько отличаются от своих книжных или кинематографических воплощений. И в этой статье Марат Бабаев перечислил те качества, о которых практически не говорят.

4 мыслителя делятся секретами своей мудрости: Жить было бы заметно проще, если бы существовали курсы про то, как прожить жизнь правильно, реализовав максимум предлагаемых возможностей, не совершая ошибок и всегда оставаясь счастливым. Увы, таких нет. И нам остаются две вещи: постигать все на собственном опыте и слушать советы умных людей. Но с опытом мы тебе помочь не можем, а вот найти мудрецов и объяснить, в чем гениальность их высказываний, — это пожалуйста!

Проблемы творческих людей: делать попсу или качественную музыку?: Этот вопрос рано или поздно встает перед любым творцом. И чтобы не было недопонимания, прочитай ответ до конца, если тебе, конечно, интересна эта тема. Творческих персон много, а соблазн делать высокооплачиваемый ширпотреб есть во все времена и во многих жанрах. Но вопрос, конечно же, про рэп.

Heroine

Вредные советы: как массовая культура влияет на представления о сексе: С одной стороны, она делает нас раскрепощенней и позволяет смотреть на такие естественные вещи, как секс, без нелепого, почти детского смущения. С другой стороны, оно рождает уйму стереотипов, которые больше вредят. Этому посвящена целая книга под названием «Опосредованная близость: секс-советы в медиакультуре», на которую ссылаются наши авторы. Разумеется, пагубных шаблонов гораздо больше, но Юлия Зайкова выбрала 5 самых распространенных. 5 способов перестать усложнять жизнь: Такие статьи нужно распечатывать и читать перед сном, дабы не было соблазна наполнять свою жизнь совершенно бесполезными и глупыми занятиями. Они ведь только отбирают силы, время и энергию. Время сказать «нет» искусственным сложностям и начать жить по-человечески. 8 способов стать инициативнее на работе: Построить успешную карьеру — не то же самое, что получить «отлично» на экзамене. Хоть любая профессия отличается своими нюансами, но для улучшения своего положения необходимо, в первую очередь, выйти из зоны комфорта. А что делать дальше, подскажут наши авторы. Главное — в дальнейшем не переступить едва заметную черту между инициативностью и занозой в нежных местах коллектива.

Подкасты

«Работник месяца» А вот не будет у нас работника месяца. Гостья из ЗАГСа прийти не смогла. Понимаем, насколько это сложный момент для тебя, как для слушателя. Но нам тоже тяжело. Давай объединимся и переживем эту трагедию вместе. «Дикие утки» Если кто-то думает, что после свадьбы жизнь становится нестерпимо скучной и однообразной, то им совершенно точно необходимо послушать этот выпуск. Гостями эфира была семейная пара, и рассказали они не про орущих детишек и родственников, а про бухло и поездки в Екатеринбург.

«Ребята, мы потрахались» В очередной раз разговор зашел про расставания и сопутствующую депрессию. И все для того, чтобы Дарья пригласила всех «брошенок» на нахальный и грешный сабантуй.

«Мы в этом живем» А окружают нас: подросток, сжигающий лес, обнаглевшие проститутки, обворовывающие казаков, и ливни, которые способны за несколько часов вывести из строя город-миллионник.