Ещё
Кэтрин Зета-Джонс поделилась семейной радостью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кэтрин Зета-Джонс поделилась семейной радостью 

Клео.Ру 28 минут назад
Фото: Клео.Ру
Кэтрин Зета-Джонс (Catherine Zeta-Jones) празднует важный день в истории ее семьи. В понедельник ее сын Дилан отправился на выпускной вечер. И актриса не скрыла свою радость от поклонников, опубликовав семейное фото.
Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)
27 Май 2018 в 7:40 PDT  Сыну Майкла Дугласа (Michael Douglas) и Кэтрин уже почти 18 лет, и он заканчивает школу. Актриса выложила чудесную фотографию, где изображены ее сын, муж и она сама. И все они улыбаются в камеру. На снимке Дилан выглядит роскошно в смокинге и бабочке.
«Гордый выпускник! — написала Кэтрин в комментарии к фотографии. — Выпускной не за горами! Так горжусь тобой Дилан! Впереди колледж!»
Кэтрин нередко выкладывает в соцсети видео и фото. Так, в марте она разместила видео, где видно, как задорно она танцует с сыном на пляже, наслаждаясь каникулами в Доминикане. «Потанцуем? — подписала Кэтрин то видео. — Лови момент». Во время отдыха она сделала множество снимков, на одном из которых она и Майкл страстно целуются на фоне океана. На другой фотографии видно, как Дилан и его сестра Керис обнимаются, плавая.
Дети звездной пары намерены последовать по стопам родителей. «Они каждое лето ездят в лагерь, играют в мюзиклах и театральных постановках, — рассказывает Кэтрин. — Им все это нравится. У меня была прекрасная жизнь в этом бизнесе. Я знаю все трудности, и как мало тех, кому удается достичь успеха. Но я думаю, что у них есть талант и есть решимость двигаться к своей цели».
Клео.Ру: последние новости
Красивые поздравления с днем рождения для женщины Бритни Спирс отказала экс-супругу в увеличении алиментов Всем под нож!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть30
20 самых романтичных татуировок для пар2
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад22
Привычные предметы гардероба, угрожающие здоровью13
Красавица Чиповская превратилась в старуху11
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
03:44
Факты о женщинах, которые они сами не знают
Психология Здоровье
01:51
Модель похвасталась костлявыми ягодицами
Красота
00:47
Нагиев показал сексуальный торс и сердечко на шее
Звёзды
05:28
Загадки, на которые большинство не ответит
Психология
08:41
Звёзды, которые убили свою красоту пластикой
Звёзды
07:07
Переживете ли вы зомби-апокалипсис: тест
Психология
03:56
Головоломки, которые откроют правду о вас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение