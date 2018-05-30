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Кэтрин Зета-Джонс показала сына-красавца
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Кэтрин Зета-Джонс показала сына-красавца 

Letidor.ru 55 минут назад
Фото: Letidor.ru
Пользователи заметили, что юноша унаследовал прекрасные внешние качества своих родителей.
Известная актриса Кэтрин Зета-Джонс на днях поделилась большой радостью — ее сын Дилан стал выпускником и закончил школу. Звезда рассказала об этом подписчикам своего Instagram, поделившись фотографией 17-летнего юноши. Снимок был сделан во время выпускного.
Гордый выпускник! Вот уже и окончание школы! Так горжусь тобой Дилан! Впереди колледж! Люблю,
— подписала кадр актриса.
«Он очень красивый молодой человек!», «Какой красавец!», «Он прекрасен, как и его родители», «Красивый юноша», — тут же оценили пост пользователи. Многие также заметили, что мальчик вырос похожим на свою знаменитую маму.
В том же посте Кэтрин показала и снимок, на котором есть не только она и Дилан, но и отец выпускника — Майкл Дуглас.
Напомним, звезда кинолент «Чикаго», «Легенда Зорро», «Рок на века» и многих других Кэтрин Зета-Джонс сегодня может вполне заслуженно претендовать на звание образцовой жены и матери. Актриса несколько лет упорно боролась с биполярным расстройством и, когда из-за болезни ее брак оказался под угрозой, сделала все, чтобы пойти на поправку и начать жить обычной жизнью. Ведь помимо Дилана, который родился в союзе с актером Майклом Дугласом в августе 2000 года, звезда также воспитывает их совместную дочь Кэрис Зету, появившуюся на свет в апреле 2003 года. Сейчас, по данным СМИ, в семье все хорошо, а потому у них есть возможность счастливо отметить выпускной Дилана вместе.
Фото: Instagram@catherinezetajones
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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