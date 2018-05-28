Строим беседку своими руками

Открытие дачного сезона подразумевает не только начало земельных и посадочных работ, но и отдых на природе, вдали от городской суеты. А чтобы полноценному отдыху не помешало никакое ненастье или палящее солнце, на дачном участке следует обзавестись небольшим домиком или летней беседкой.

Она хороша тем, что состоит из незамысловатой и легкой конструкции. К тому же беседка не только будет защитой от ненастной погоды, но и изюминкой участка. Вариантов дачных беседок неимоверное количество как по дизайну, так и по ценовой категории.

Но если возникло решение своими руками построить чудо-домик, то перед данной затеей рекомендуется осведомиться с некоторыми тонкостями работы, рассмотреть проекты.

yandex_ad_1 Из статьи узнаем, как дешево и красиво соорудить летнюю беседку.

Выбор материалов и конструкции

Наиболее бюджетным материалом для изготовления дачной беседки неизменным остается дерево. Но несмотря на низкую себестоимость, прослужит такой летний домик достаточно долго. Особенно если деревянные бруски еще и обработать различными антисептическими пропитками, которые спасут деревянную конструкцию не только от воздействия внешней среды, но и от нежелательных древесных вредителей и предотвратят от возгорания.

На создание такой беседки не уйдет много времени и не составит большого труда. Примерный срок изготовления при неспешной работе составит около трех дней.

Дачная беседка на основе металлических конструкций тоже прослужит не одно десятилетие, но стоимость такого изобретения будет в разы дороже. Да и к тому же периодически нужно будет обрабатывать металлические трубы различными защитными средствами для металла.

А владельцев дачных участков больше беспокоит создание качественных, не требующих особых усилий для изготовления и недорогих беседок.

Поэтому прежде чем построить беседку своими руками рекомендуется составить смету и чертеж будущей конструкции, где будут указаны все замеры и материалы для изготовления. А далее следует ознакомиться с проектами сооружений. Итак, как дешево и красиво смастерить летнюю беседку для отдыха и что для этого необходимо? Перед постройкой нужно выбрать подходящее место для конструкции, где перед стартом работ следует удалить верхний слой земли примерно на 10–15 см и утрамбовать.

Важно знать, что самым дешевым вариантом будет оставаться беседка из деревянных конструкций без использования металлических составляющих.

Но перед ее созданием следует учитывать некоторые нюансы. Допустим, если для беседки из дерева делать фундамент из бетона, то срок службы такой конструкции будет не более 5 лет. Так как длительное соприкосновение дерева с бетоном приводит к дальнейшему гниению из-за повреждения, несмотря на предыдущее обрабатывание антисептиками. А, вследствие этого, и дальнейшее разрушение конструкции.

Лучшим способом защиты деревянной беседки будет обработка деревянных опор битумом или рубероидом.

Если все-таки решили сделать основание конструкции бетонным, то рекомендуется при заливке поместить в нужных местах небольшие металлические трубы, чтобы концы были не менее 30 см от основания бетона. Далее, в них проделываются отверстия для крепежных элементов, которые в дальнейшем будут поддерживать конструкцию многие годы.

yandex_ad_2 Для дальнейшей защиты от сильного ветра необязательно сооружать ограждения из кирпича. Достаточно будет изготовить ограду из евровагонки высотой около 80 см, укрепив ее двумя продольными брусьями. Такое ограждение вполне защитит от порывистых ветров.

Конструкции из поликарбоната

Защитится от ветра, солнечных лучей и дождя поможет сотовый поликарбонат. Им можно с легкостью обшить деревянную конструкцию беседки. Сотовый поликарбонат обладает массой положительных качеств:

ударопрочный;

влагозащитный;

солнцезащитный;

маловесный;

гибкий;

разновидность цвета (от прозрачного до темных тонов).

С помощью сотового поликарбоната можно не только обшить беседку, но и соорудить качественный забор. К тому же необязательно при этом делать каркас из дерева, к металлической конструкции поликарбонат крепится ничуть не хуже. При создании такой беседки собственноручно, можно прибегнуть к помощи интернета. Можно найти большое количество фото беседок из поликарбоната с полной инструкцией по изготовлению.

Обычно беседки из поликарбоната устанавливают возле густых деревьев. Благодаря своей прозрачности, солнечный свет будет поступать в достаточном количестве.

Обшить беседку из деревянной или металлической конструкции можно с помощью волнового шифера.

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Но есть несколько нюансов:

Беседка должна иметь длину, кратную одному метру.

Скат сооружения делается длиной 1,75 м.

Во время укладки ската в несколько рядов, следует укладывать внахлест, примерно на 10-15 см.

Узнаем, как еще можно построить летнюю беседку своими руками, рассмотрим дешевые и красивые проекты.

Особенности сооружения простых беседок

Беседка из сотового поликарбоната не только малостоящая, но и проста в изготовлении. Для ее сооружения на основе металлического каркаса, понадобятся уголок из металлической конструкции, полоса из металла, поликарбонат и строганная доска. А также нужно предварительно залить фундаментную основу, забетонировав в нее угловые опоры. Следующим действием будет сварка.

Необходимо приварить уголок из металла к опорам. Один угловой пояс следует приварить к штангам для основания крыши. В средней части привариваются два пояса.

Гибкость сотового поликарбоната упрощает работу при создании крыши в виде арки. Следует только легкими движениями изогнуть и закрепить к конструкции из металла в виде арки.

Кровля беседки шикарно будет смотреться из кусочков битумной черепицы. Всего лишь понадобятся панели ОСП 3-4 штуки. Они будут служить основой для будущей кровли. Панели довольно жесткие, даже при толщине в 10 мм. Поэтому дополнительная защита в виде брусков не потребуется. Панели можно зафиксировать на обвязочном брусе конструкции.

Данная беседка не нуждается в дополнительном рамном каркасе, так как она довольно легкая. Напольным покрытием обычно является, армированная металлической сеткой, бетонная стяжка. На такой поверхности можно легко установить мангал.

Чтобы такой беседкой пользоваться и в зимний период, рекомендуется утеплить пол деревом, а стены обшить сотовым поликарбонатом. Таким образом, данная постройка будет защищена от попадания внутрь снега и дождя.

Совет! Установив внутри камин, а также создав комфорт и уют, можно в дальнейшем не только проводить здесь пикники, но и просто отдыхать душой и телом.

Садовая беседка из дерева

Построить садовую беседку своими руками несложно. Деревянные сооружения выглядят очень красиво и дорого. Используя простые чертежи и проекты, возможно соорудить довольно качественную и дешевую беседку. Как это сделать, смотрим ниже.

Для строительства беседки из дерева потребуются такие материалы, как:

брус 1 см х 1 см;

кровельные листы;

упаковка саморезов;

обрезные доски;

рейки.

Для сооружения конструкции понадобятся шуруповерт, циркулярка и электрорубанок. В такой беседке можно соорудить безопасное место для будущего мангала или сделать летнюю кухню.

Устанавливать подобное летнее сооружение лучше вдали от жилого дома, чтобы в дальнейшем дым и шум не доставляли неудобств.

Сооружение деревянной конструкции

Для создания дешевой и красивой конструкции из дерева своими руками, следует досконально изучить все нюансы и разобраться во всех тонкостях таких беседок. Итак, как построить летний мини-домик, рассмотрим оригинальный проект ниже.

Для будущей постройки беседки из деревянной конструкции следует сделать 11 выемок в земле под стойки для дальнейшего монтажа столбчатого фундамента. Для этого в арсенале необходимо иметь строительный бур. Затем, углубления заполняются арматурной обвязкой и заливаются бетоном.

Дальнейшей работой будет сборка каркаса. С помощью металлических уголков, на расстоянии в полдерева, нужно будет скрепить между собой деревянные бруски. Затем, следует уложить лаги под настил пола.

Собранный каркас из бруса необходимо обработать защитными антисептическими средствами.

Следующим этапом будет укладка напольных досок

Ну и дальше уже рекомендуются работы, которые связаны с кровлей. Для этого необходимо предварительно сложить по всей длине пола всю оставшуюся конструкцию и разместить по центру сооружения основу для стропил.

Монтаж стропил

Перед установкой стропил следует сделать запилы на основаниях беседки в местах соприкосновения и подписать изделия маркером.

Чтобы зафиксировать вертикальные стойки рекомендуется использовать строительные уголки. Всегда нужно проверять перпендикулярность положения стоек.

Затем горизонтальные стяжки монтируют по контуру сверху и скрепляют саморезами к несущим бревнам.

Все основные детали для конечной установки крыши затягиваются и фиксируются, а после этого следует вровень отпилить опору по центру.

В дальнейшем постелить обрешетку и разрешается приступать к установке камина или изготовлению летней кухни.

Перед этим необходимо подготовить обвязку к основанию, чтобы установить потом обрешетку.

Стены конструкции укрываются рубероидом для безопасности и заливаются бетоном.

После этой процедуры, когда все подсохнет, можно заняться обшивкой стен вагонкой или блокхаусом.

Крышу уже тоже можно застелить мягкой черепицей и приступать к внутренней отделке. Беседку можно выкрасить во всевозможные яркие цвета, чтобы она выделялась на фоне других построек или просто обработать защитной пропиткой и оставить структуру дерева, что сейчас очень модно.

Внутреннюю отделку можно сделать на свое усмотрение, главное, чтобы там было комфортно и уютно в кругу семьи и друзей.