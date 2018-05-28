Как не стать жертвой мошенников, обладающих приемами внушения и гипноза

Что нужно для этого знать и каких правил поведения следует придерживаться при встрече с ними, узнала «Вечерка».

Татьяна Николаевна лишилась всех сбережений: пропали 200 тысяч рублей, золотые сережки, цепочка и почти новая норковая шуба, висевшая в прихожей…

Она так и не поняла, как это произошло. В квартиру позвонила незнакомка, попросила попить воды. «У нас тут не деревня», — подумала хозяйка, но почему-то пожалела немолодую уже женщину и открыла дверь.

Гостья сообщила, что приехала к родственникам, да заблудилась в большом городе. Попросилась пройти на кухню. А потом посмотрела на хозяйку жалостным взглядом: «Порча на твоем сыне… Хочешь избавлю?»

Татьяна Николаевна испугалась: а вдруг правда? Ведь про сына незнакомка откуда-то знает! Сгоряча и не вспомнила, что его фото стоит на буфете. В общем, что это было — она так и не поняла. Рассказала незнакомке всю свою жизнь, плакала… Принесла все, что та попросила. А когда пришла в себя — ни денег, ни украшений, ни шубки.

Часто мошенникам приписывают экстрасенсорные способности. Действительно ли они ими обладают? Или просто владеют основами техники гипноза? Ведь сейчас в интернете обещают обучить гипнотическому воздействию любого желающего. Для начала «Вечерка» решила выяснить, что думает по этому поводу человек, обладающий даром ясновидения, и обратилась к потомственной ведьме и экстрасенсу Татьяне Московской Иониной (Тане Московской).

— С экстрасенсорными способностями надо родиться, — убеждена Московская. — Обычно они передаются от ближайших родственников. А вот гипнозу, в отличие от экстрасенсорных способностей, научиться можно.

Гипноз может быть благом, когда им владеет специалист, например, врач-психотерапевт, и применяет для избавления пациента от алкогольной зависимости.

Другое дело, если приемами гипноза владеет мошенник. Втершись в доверие к человеку, он с помощью определенных манипуляций добивается того, что критичность мышления жертвы снижается или вовсе пропадает. А такое состояние позволяет внушать любые мысли и шаблоны поведения.

Известно, что основами гипноза владеют многие цыгане. По словам врача-психиатра, психотерапевта Российской академии естественных наук Игоря Салынцева, представители этой национальности с детства учатся основным приемам гипноза, наблюдая, как зарабатывают на улицах матери и бабушки.

— Для цыганки главное — найти важную или «больную» для конкретного человека тему. Для женщин в числе таких тем чаще всего — дети, болезни близких и отношения в семье. Цыганка видит грустный взгляд задумавшейся женщины и пытается ее заинтересовать, глядя в глаза и говоря громко, без пауз. Таким же образом с экранов телевизоров, устремив на зрителей немигающий взгляд, работали экстрасенсы Кашпировский и Чумак, — напоминает Салынцев.

Однако далеко не все поддаются подобным воздействиям. Признаки людей, неподвластных гипнозу, — опущенный взгляд и скрещенные на груди руки. Точно так же существуют и люди, легко и быстро входящие в гипнотический транс. Как правило, среди них те, кто пережил какую-то психологическую травму или переживает непростую жизненную ситуацию.

Существуют ли способы защиты от мошенника-гипнотизера?

— Самый действенный способ — не общаться, не вступать в энергетический контакт, — советует Татьяна Московская. — Очень часто такие люди начинают свою «работу» с безобидного вопроса — который час? Не отвечайте. Сегодня, если у человека нет часов, наверняка есть мобильный телефон, так что узнать время — не проблема. Поэтому спокойно идите своим путем, не отвечая на вопрос.

Кроме того, по словам ясновидящей, нельзя разрешать навязчивым незнакомцам дотрагиваться до себя. А самое главное — не позволяйте вывести себя из спокойного состояния. При этом неважно, на какие эмоции вас «выведут»: страх, удивление, возмущение… Ведь именно в этот момент гипнотизер вступает с человеком в энергетический контакт.

Психиатр Салынцев солидарен с экстрасенсом:

— Если у вас возникло подозрение, что вас пытаются ввести в гипнотический транс, прервите общение с таким «гипнологом», немедленно уйдите прочь, — советует врач.

ОБМАНУТЬ МЕНЯ НЕ ТРУДНО

Чаще всего жертвами мошенников-гипнотизеров оказываются:

— Легко внушаемые люди: неуверенные в себе, робкие, быстро принимающие чужие идеи.

— Женщины, верящие в магию, любовные привороты и гадания, страдающие от неразделенной любви.

— Эмоциональные люди, поступки которых зачастую зависят от настроения, а не от разума.

— Люди, не умеющие говорить твердое «нет», боящиеся обидеть кого бы то ни было отказом.