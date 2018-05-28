Мужчина вернулся домой и увидел полный бардак. Когда он нашел свою жену, то она сказала ему это!

Однажды, мужчина пришел домой с работы и обнаружил, что его трое детей на улице, все еще в пижамах, играют в грязи с пустыми коробками из под еды, которые валялись по всему саду. Дверь автомобиля жены была открыта, как и входная дверь в дом и никаких следов собаки.

Войдя в дом, он обнаружил еще больший беспорядок. Светильник был опрокинут, ковер скомкан, телевизор был включен на всю громкость, а вся гостиная была усыпана игрушками и одеждой.

На кухне, была гора немытой посуды, завтрак все еще стоял на столе, дверь в холодильник была настежь открыта, корм для собаки рассыпан по всему полу, а под столом лежало битое стекло.

Он быстро направился вверх по лестнице, перепрыгивая через игрушки и кучи одежды, ища свою жену. Он боялся, что она могла заболеть, или что-то еще более серьезное произошло с ней. Он наткнулся на лужу, которая текла из-под двери ванной. Когда он заглянул вовнутрь, то увидел разбросанные по всему полу мокрые полотенца, мыло и игрушки. Километры туалетной бумаги лежали в куче, а зубная паста была размазана по зеркалу и стенам.

Когда он бросился в спальню, то обнаружил, что его жена, свернувшись калачиком, лежит в постели, читая роман. Она взглянула на него, улыбнулась и спросила, как прошел его день. Он посмотрел на нее с недоумением и спросил: «Что здесь произошло»?

Она снова улыбнулась и ответила: «Помнишь, как ты каждый день, когда приходил домой с работы, спрашивал меня, чем я занималась целый день?»

«Да», — недоверчиво ответил муж.

«Ну, вот сегодня я ничего не делала».