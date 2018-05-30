Алкогольная новинка от Coca‐Cola не появится в российских магазинах

Представители Coca‐Cola опровергли предположения о том, что новый алкогольный напиток компании будут продавать в России. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Таких планов для России нет», — заявила пресс-служба корпорации.

Ранее Coca-Cola объявила, что впервые за 125 лет своего существования выпустит алкогольный напиток. Компания выпустила напитки в формате «тюхай» — они готовятся на основе сетю (крепкого аналога саке) или водки со вкусом фруктов и содержит от трех до восьми процентов алкоголя.

Российское представительство компании ни раз отмечало, что производит только безалкогольную продукцию. Coca-Cola HBC принадлежат заводы в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ростовской области и еще пяти городах России.

Первый алкогольный напиток от Coca‐Cola начали продавать в Японии. Рецепт нового гастрономического изобретения держится в секрете.