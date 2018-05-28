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В Мособлдуме предложили создать в России министерство продовольственной безопасности
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В Мособлдуме предложили создать в России министерство продовольственной безопасности 

Rambler News Service 1 час назад
В России стоит создать министерство продовольственной безопасности для более эффективного контроля за качеством продуктов питания, заявил председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Мособлдумы Сергей Керселян в ходе круглого стола в Госдуме, передает пресс-служба Мособлдумы.
«Наш Комитет регулярно проводит встречи с подмосковными сельхозтоваропроизводителями — нам часто говорят о необходимости принятия закона «О производстве органической продукции». Это важнейший шаг на пути к производству экологически чистой и полезной продукции. На наш взгляд, в России нужно выстроить систему строго контроля за пищевой продукцией. Для этого необходим орган, который обеспечивал бы защиту прав потребителей на всех этапах пищевой цепи. Мы предлагаем создать в структуре Правительства РФ Министерство продовольственной безопасности с функцией госконтроля по вопросам безопасности продуктов питания», — сказал Керселян.
По его словам, нужно не только контролировать использование, например, пальмового масла, но и качество самих продуктов.
«На федеральном уровне можно утвердить перечень продуктов, обязательных к сертификации — это могут быть мясо, рыба, молоко и детское питание, например. Недобросовестный производитель должен автоматически попадать в открытый для общего доступа реестр недобросовестных производителей пищевой продукции», — добавил областной депутат.
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Женский форум
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