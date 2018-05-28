Можно ли делать селфи в церкви

В эпоху развития информационных технологий их сложно исключить из каких-то отдельных сфер жизни. Сегодня, когда мобильник с камерой в кармане у каждого, а событиями люди делятся друг с другом в режиме реального времени, многих беспокоит вопрос — можно ли делать селфи в храме?

Настоятель Храма Всемилостивого Спаса в Митино, Иерей Григорий Геронимус:

— Никакого запрета здесь нет. Селфи — это разновидность фотографии, и мы совершенно счастливы, что имеем возможность лицезреть фотографии святых и великомучеников XX века. Более того, мы делаем съемки наших храмов, их интерьеров, экстерьеров, а также святых мест. Да и священнослужители в рамках паломничества или командировок фотографируются на фоне достопримечательностей.

Никакого предубеждения у церкви к селфи нет. Мы воспринимаем это как одну из технологий, которую можно использовать ради добра. Но несмотря на то, что нет ни запрета, ни греха, возникает опасность излишнего внимания к собственной персоне. Более того, у некоторых эта привычка превращается в зависимость. На то, чтобы сделать фотографию, обработать ее, а потом разослать, уходит время. Потом начинается обсуждение, люди ставят лайки. В итоге, вместо того чтобы полноценно существовать и общаться с друзьями по-настоящему, люди погружаются в виртуальную жизнь, которая превращается в охоту за лайками. То есть в самом по себе селфи греха нет, но в излишнем пристрастии к этим вещам можно увидеть некоторую духовную опасность.

Настоятель Храма святителя Митрофана Воронежского, Протоиерей Дмитрий Смирнов

— Снаружи — фотографироваться можно, никаких ограничений нет. Но в храмах делать селфи нельзя. Если быть точнее, то внутри снимать что-то на камеру или телефон допускается только с разрешения настоятеля, и во внебогослужебное время.

С религией данный запрет никак не связан. Просто такое действие мешает людям, которые находятся в храме в светлое время и молятся Богу. Это исключительно правило мирного сосуществования друг с другом. Знаете притчу о том, что свобода личности одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Исходя из этого постулата у нас и действует такое правило.

Что касается туристов, которые любят делать селфи повсеместно… Если я люблю бить пустые бутылки о стены памятников архитектуры — это не отменяет того, что в большинстве стран — это уголовное преступление.

Сейчас в значительном числе храмов уже есть запрещающие таблички. С изображением перечёркнутой камеры и текстовым предписанием. Просто не все еще успели их разместить.

Дело в том, что раньше многие объекты не особо трепетно охранялись государством. Но сейчас, когда храмы привели в порядок, появилось соответствующее предписание, и надо отметить, оно выполняется. Думаю, за годик всё будет приведено в норму.

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