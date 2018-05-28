Характером в бабушку: Орбакайте конфликтует с шестилетней дочерью

Несмотря на то, что Кристина воспитала двух сыновей, с дочерью у нее все равно возникают проблемы. Недавно артистка пожаловала на непростой характер наследницы. По ее словам, малышка так похожа на свою бабушку, что даже Алла Борисовна с рождения называет ее «капелькой». Певица призналась, что может часами выяснить отношения с дочерью, а вот у ее мужа недопонимания с Клавдией не возникает. «Бывает выясняем отношения из-за платья, уроков или чего-то еще. Она же Овен по знаку зодиака, как и моя мама», — отметила Орбакайте.