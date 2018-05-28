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Характером в бабушку: Орбакайте конфликтует с шестилетней дочерью
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Характером в бабушку: Орбакайте конфликтует с шестилетней дочерью 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Недавно Кристине Орбакайте исполнилось 47 лет. Это событие она отметила в США вместе с самыми близким. Как известно, Кристина воспитывает шестилетнюю Клавдию от своего супруга бизнесмена Михаила Земцова. Также у нее есть 20-летний сын Дени и старший сын Никита Пресняков, который в прошлом году женился на Алене Красновой. Он уже давно живет отдельно от родителей. А Дени сейчас изучает основы бизнеса в Кембридже и увлекается фотографией.
Несмотря на то, что Кристина воспитала двух сыновей, с дочерью у нее все равно возникают проблемы. Недавно артистка пожаловала на непростой характер наследницы. По ее словам, малышка так похожа на свою бабушку, что даже Алла Борисовна с рождения называет ее «капелькой». Певица призналась, что может часами выяснить отношения с дочерью, а вот у ее мужа недопонимания с Клавдией не возникает. «Бывает выясняем отношения из-за платья, уроков или чего-то еще. Она же Овен по знаку зодиака, как и моя мама», — отметила Орбакайте.
Артистка также пояснила, что ее наследница немного «диковата». По ее словам, Клавдия не из тех девочек, которые сразу идут на контакт с людьми. Перед тем как заговорить, она обязательно просканирует человека, а уже потом поздоровается. По этой причине Кристина ругает девочку, чтобы она вела себя более воспитанно, об это звезда рассказала в интервью с Натальей Синдеевой для телеканала «Дождь».
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