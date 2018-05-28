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Орбакайте часами выясняет отношения с дочерью
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Орбакайте часами выясняет отношения с дочерью 

WomanHit.ru 36 минут назад
Фото: WomanHit.ru
В недавнем интервью Кристина Орбакайте прокомментировала свои отношения с шестилетней наследницей Клавдией, появившейся на свет от бизнесмена Михаила Земцова. Исполнительница призналась, что девочка пошла характером не в нее, а в свою знаменитую бабушку Аллу Пугачеву — обе Овны по знаку зодиака. Примадона, частенько узнавая во внучке себя, называет ее «капелькой».
По словам Орбакайте, иногда они с дочкой часами доказывают друг другу свою правоту. Любопытно, что с папой у маленькой Клавы практически не бывает конфликтов. Артистка считает, что девочка немного «диковата». К примеру, прежде, чем начать диалог или даже просто поздороваться с незнакомым человеком, она сперва «сканирует» его. За это звездная мама отчитывает малышку, считая такое поведение дурным тоном, передает телеканал «Дождь».
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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