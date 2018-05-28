Орбакайте часами выясняет отношения с дочерью

В недавнем интервью Кристина Орбакайте прокомментировала свои отношения с шестилетней наследницей Клавдией, появившейся на свет от бизнесмена Михаила Земцова . Исполнительница призналась, что девочка пошла характером не в нее, а в свою знаменитую бабушку Аллу Пугачеву — обе Овны по знаку зодиака. Примадона, частенько узнавая во внучке себя, называет ее «капелькой».

По словам Орбакайте, иногда они с дочкой часами доказывают друг другу свою правоту. Любопытно, что с папой у маленькой Клавы практически не бывает конфликтов. Артистка считает, что девочка немного «диковата». К примеру, прежде, чем начать диалог или даже просто поздороваться с незнакомым человеком, она сперва «сканирует» его. За это звездная мама отчитывает малышку, считая такое поведение дурным тоном, передает телеканал «Дождь».