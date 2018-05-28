Сардельки оказались богаты крахмалом, соевой мукой и перемолотыми хрящами

Общество защиты потребителей «Росконтроль» решило проверить качество сарделек. И не зря: к продукту есть серьезные вопросы.

Экспертизу прошли образцы сарделек «Докторские»: «Микоян», «Рублевский», «Мясной дом Бородина», «Дымов», «Ближние горки».

— Сардельки не зря назвали «Докторскими». Для многих это — показатель качества, ведь все знают одноименную колбасу, — рассказывает главный эксперт «Росконтроля» Ирина Аркатова. — Однако в данном случае придуманное название вводит потребителя в заблуждение, создавая иллюзию, что сардельки имеют свойства, аналогичные «Докторской» колбасе. Но по составу и, в частности, содержанию белка и жира проверенные образцы ей сильно уступают.

Все производители в составе указывают, что сардельки произведены из свинины или свинины и говядины. Но это неправда.

— В сардельках «Микоян», «Рублевский», «Мясной дом Бородина» обнаружили ДНК сельскохозяйственной птицы. Также ее присутствие в составе подтвердил гистологический (микроструктурный) анализ, то есть это не случайная примесь, этот компонент содержится в продукте в весьма существенном количестве, — рассказывает Ирина Аркатова. — Причем в сардельки «Микоян» добавили мясо птицы механической обвалки. Мы нашли в нем частицы костной ткани и хрящей. Такое сырье безопасно, но имеет крайне низкую пищевую ценность.

А еще специалисты обнаружили существенную разницу между составом, указанным на этикетках, и реальным содержимым сарделек. В продукте нашли целый список «секретных» ингредиентов. В сардельках «Микоян», например, обнаружен крахмал, каррагинан, частицы костной и хрящевой ткани. В «Рублевском»: каррагинан, камедь гуаровую и даже такую экзотику, как камедь рожкового дерева. В сардельках от «Дымова» были крупные частицы хрящевой ткани размером 0,4–0,9 мм. В продукте от «Ближних горок» была соевая мука — вместо указанного в составе соевого белка.

В «Дымове» эксперты выявили сульфитредуцирующие клостридии — анаэробные палочковидные бактерии.

— Это серьезная угроза здоровью покупателя. Ведь для того чтобы уничтожить клостридии, варить сардельки нужно не менее получаса, а вряд ли кто-то будет это делать, — пояснила Ирина Аркатова.

Со всеми остальными сардельками, попавшими на тестирование, все в порядке: ни клостридии, ни бактерии группы кишечной палочки, ни патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, в них не обнаружены. Показатель общей обсемененности мезофильной микрофлорой не превышен ни у одного из образцов. Тем не менее, как считают эксперты «Росконтроля», ни один из проверенных образцов сарделек, к сожалению, не может быть рекомендован к покупке. Ведь содержимое продукта не соответствует этикетке.