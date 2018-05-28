Как правильно выбрать кондиционер

Для начала необходимо определиться, в каком помещении будет находиться кондиционер. Существуют свои нюансы для кухонь и детских, спален и гостиных, офисов и спа. Например, нельзя устанавливать кондиционер прямо над рабочим местом или диваном, иначе придётся заниматься перестановкой мебели, чтобы не простудиться. Жалюзи всегда следует направлять только вверх. Надо иметь в виду, что кондиционер снижает уровень влажности, поэтому постоянно его держать включённым не стоит даже в самый знойный день.

Что такое кондиционер

Это устройство, предназначенное для охлаждения воздуха в помещении. Внутри кондиционер представляет собой не такую уж и сложную конструкцию: его основные узлы — компрессор, вентилятор, конденсатор, испаритель и терморегулирующий вентиль, все вместе они образуют холодильный контур. Газообразный фреон поступает сначала в нагнетатель давления и далее вещество перемещается в радиатор. Здесь происходит конденсация, а затем смесь поступает в испаритель, куда нагнетается также и комнатный воздух. А на его место устремляется холодный, и в помещении ощутимо падает температура.

Важно понимать, что кондиционер не забирает воздух с улицы, он беспрерывно гоняет тот, что находится в комнате. Для обеспечения помещения свежим кислородом рекомендуется проветривать помещение или пользоваться устройствами для его подачи с улицы.

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Какой выбрать

Есть кондиционеры напольные, мобильные, оконные, инверторные и сплит-системы. Первые три типа, конечно же, покупать сейчас никто не будет из-за их размеров и шума. Обычно в помещении устанавливают именно сплит-системы, которые состоят из двух блоков — уличного и комнатного, вписывающегося в любой интерьер.

На всю квартиру можно сделать мультисистему, привязанную к одному внешнему блоку. Примеры подобных решений можно найти на сайте, например, компании Mitsubishi, производящей эти системы. С помощью пульта управления и таймера температура в помещениях будет регулироваться с точностью до градуса, позволяя задавать максимально комфортные условия. Но при установке таких систем не стоит забывать о приточной вентиляции и способах забора свежего воздуха.

Чистота воздуха

Рециркуляция воздуха в помещении с последующим его охлаждением может негативно сказаться на здоровье, поэтому надо продумать вариант с постоянным насыщением внутренней атмосферы воздухом с улицы. Постоянно открывать окна — не выход, если они выходят на шумный проспект или загазованный район. Здесь на помощь придёт бризер — устройство, которое даёт приток очищенного воздуха с возможностью его подогрева, а также вытесняет неприятные запахи. Но он не охлаждает, так как не имеет внутри компрессора.

Выбор мощности

Кондиционеры различаются по мощности, которая варьируются в пределах 1—5 кВт. При этом минимум вполне способен обеспечить прохладным воздухом комнату площадью 10 квадратных метров. Но надо понимать, что не существует никакой шкалы, которая бы соотносила размеры помещения и мощность прибора. Все расчёты производят специалисты продающей компании. Они учитывают не только площадь, но и геометрию, расположение окон и мебели, материалы стен и потолка и многое другое.

Уровень шума

В спальне, кабинете или детской комнате устанавливать слишком шумные агрегаты никто не будет. Но покуда кондиционер не будет включён в полной тишине, о его уровне звуковых колебаний остаётся только догадываться. Если в инструкции прописывается диапазон 15—40 дБ, то это довольно тихо. Внешние блоки сплит-систем и мобильные кондиционеры шумят в 2-3 раза сильнее. Важный пункт: надо уточнять эту характеристику при средней или даже максимальной мощности, потому что производитель хитро делает акцент лишь на самую низкую интенсивность.

А что с дизайном?

Никогда нельзя подбирать кондиционер лишь по его внешнему виду. Под ним может скрываться примитивный набор функций, в то время как совсем невзрачная модель внезапно забирает у первого сотню очков. Белый цвет — классика для кондиционеров, но по желанию можно сотворить с его внешним видом всё что угодно.

Стоимость

К этому пункту относится стоимость не только самого кондиционера, но и услуг по монтажу и даже оплата электроэнергии в дальнейшем. Поэтому при выборе необходимо тщательно изучить характеристики интересующих моделей, сложности, которые могут возникнуть в ходе установки, а также энергоэффективность самого оборудования (лучше класс А, А+, А++) и величины пусковых токов. В идеале для последних достаточным показателем будет значение 1,9 А.

Ненужные опции

Кондиционеры могут быть обременены целым набором функций, которые именно вам никогда не понадобятся. Это и нагрев, и вентиляция, и автоматический выбор программы охлаждения, ионизация, фильтрация, датчики движения, ночной режим и так далее. Если какие-то опции не нужны, зачем за них переплачивать?

Мнение редакции:

— Подбор кондиционера — дело непростое. Рассмотрев все вышеперечисленные факторы, можно сформулировать для себя определённые критерии, по которым и будет выбираться оборудование. Но главный вопрос — как часто вы им будете пользоваться?

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