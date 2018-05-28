Матерям-одиночкам, совершившим преступление, тюрьму заменят домашним арестом 

Заключение единственного родителя под стражу, если он не совершал особо тяжкого преступления, является избыточно суровой мерой, способной нанести непоправимую травму несовершеннолетнему ребёнку. Так считают представители Правительства, эксперты и общественники. Они поддерживают концепцию законопроекта сенатора от Санкт-Петербурга Андрея Кутепова о расширении случаев применения домашнего ареста.
Тюрьма останется для «особо тяжких»
Суть законопроекта — необходимо заменять заключение под стражу на домашний арест, если подозреваемыми являются матери несовершеннолетних детей и беременные женщины. Как пояснил автор инициативы, глава Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов, в тюремную камеру без всяких исключений должны направляться только те, кто совершил особо тяжкие преступления. «В остальных случаях, как мы считаем, к матерям и беременным женщинам, совершившим преступление, должен применяться домашний арест», — пояснил парламентарий.
Он отметил, что количество осуждённых в российских тюрьмах за последний год сократилось более чем на 300 тысяч человек — таковы результаты дегуманизации уголовного права. «Заключение под стражу является самой суровой мерой, не раз отмечалось, что её применение в нашей стране является избыточным. В случае лишения свободы единственного родителя такая мера наносит очевидный вред ребёнку, который оказывается на попечении чужих людей, — считает Андрей Кутепов. — Применением закона мы уменьшим психологическую нагрузку на несовершеннолетних детей, у которых мама может сесть в тюрьму. Когда тебе в детстве говорят в школе „твоя мама в тюрьме“, это может преследовать потом человека всю жизнь».
Сенатор сообщил, что инициатива получила поддержку многих ведомств. Пришли отзывы из более чем 70 регионов — есть замечания, но концепция законопроекта одобрена.
Изолятор разрушает связь матери и ребёнка
Между тем в среде экспертов говорят о тех самых «мелочах», в которых, если их не учитывать, можно утонуть. Например, известный правовед, доктор юридических наук Олег Зайцев обращает внимание, что в действующем уголовном праве предусматривается возможность, когда указанную категорию осуждённых можно не заключать под стражу. «Вместе с тем, если мы установим предлагаемую норму как обязательную, невозможно будет применить более мягкую меру пресечения по тем же преступлениям. Хотя замысел законопроекта замечательный», — отметил эксперт.
Представители общественности говорят, что нельзя сбрасывать со счетов те случаи, когда мать зависима от алкоголя или наркотиков или обладает другими пороками — в этом случае её изоляция от детей становится пусть и печальным, но всё же закономерным итогом её жизни. Однако такие случаи, как признаются эксперты, хоть и имеют место, но не являются правилом в практике судебных разбирательств с матерями несовершеннолетних детей и беременными женщинами.
2502 беременных женщин и матерей с несовершеннолетними детьми находятся под следствием в России. Из них — только 715 находятся под «тяжёлыми» статьями.
Между тем замглавы московской общественной палаты Михаил Москвин-Тарханов предложил подумать над тем, чтобы распространить действие закона на многодетные семьи — в этой ситуации домашний арест вместо заключения под стражу должен применяться, как считает эксперт, даже в случае, если под судом находится хотя бы один многодетный родитель. «Эта идея находит христианский отклик в нашей стране и соответствует политике по укреплению и поддержке семьи, о чём говорит Президент России», — заметил он.
Елена Гордеева, координатор программ Центра содействия реформе уголовного правосудия, отмечает: вместе с помещением женщины в изолятор нарушаются её родственные связи с детьми. «Представьте, что такое для ребёнка в 10-12 лет отправиться в детдом? Это крайне негативно сказывается на формировании его личности. Мы знаем, что родственники — например, бабушки, — не могут полностью взять на себя воспитание таких детей. И это большая проблема, а законопроект может решить её», — считает она.
Закон «отшлифуют» до конца июня
На совещании отмечалось, что беременные и женщины с детьми, находящиеся под следствием, — это очень небольшая группа граждан. Таковых в России насчитывается по некоторым данным около 50 тысяч человек. Поэтому гуманизация меры пресечения — правильный шаг, который будет положительно воспринят в обществе. Тем более что заключение под стражу, как заметила представитель уполномоченного по правам человека в стране Лиля Пономарева, не оказывает ключевого влияния на профилактику повторных преступлений. Тем более если дело идёт о женщинах с детьми и беременных, которые не являются в подавляющем большинстве криминальными элементами.
Представьте, что такое для ребёнка в 10-12 лет отправиться в детдом? Это крайне негативно сказывается на формировании его личности.
Между тем заключение по стражу, как уверены и парламентарии, и эксперты, происходит потому, что следователю так удобнее, когда подсудимый «всегда под рукой». Но рождение и воспитание детей намного важнее. Кого-то удивило, что первыми, кто поддерживает концепцию закона, стали представители Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН). Об этом рассказал сенатор Эдуард Исаков: «Летом прошлого года по поручению [председателя Совфеда — прим. ПГ] Валентины Матвиенко сенаторы посещали исправительные колонии в своих регионах — именно после этих поездок и появилась такая инициатива. Причём предложения шли от сотрудников ФСИН, а не от самих заключённых!»
Между тем во ФСИН, где полностью поддерживают идею законопроекта Андрея Кутепова, обращают внимание на то, что реализация законопроекта потребует новых расходов — количество людей под домашним арестом может возрасти, и это дополнительно потребует, по предварительным расчётам специалистов, 500 сотрудников, 50 автомобилей, 1800 контрольных устройств. В денежном эквиваленте это около 480 миллионов рублей ежегодно на содержание людей под домашним арестом.
Такие нововведения явно не навредят, просто надо детально разобраться в деталях.
Сенаторы не совсем согласны с такой постановкой вопроса. Как отметил Эдуард Исаков, если решение не будет принято, всё равно дополнительные расходы у ФСИН останутся — например, на доставку подсудимых-женщин в больницы. Тем временем концептуально законопроект поддерживают в Правительстве, в Генпрокуратуре (свои конкретные замечания гособвинители готовы представить в самое ближайшее время), в Общественной палате РФ. И в Совете Федерации настроены на то, чтобы «отшлифовать» закон с точки зрения юридической техники и с учётом нюансов, на которые указывают регионы и эксперты. «Такие нововведения явно не навредят, просто надо детально разобраться в деталях», — считает сенатор Мурат Хапсироков.
Как удалось выяснить «Парламентской газете», законопроект будет доработан в самое ближайшее время — Андрей Кутепов планирует, что изменения в законодательство, предполагающие замену заключения под стражу на домашний арест для матерей с детьми и беременных женщин, осуждённых не по тяжёлым статьям, будут внесены в Госдуму до конца текущей весенней сессии парламента.