Наташа Королева рассказала, как в 44 ей удается выглядеть на 30

Во многих интервью Наташа Королева признавалась, что не дружит со спортом и при этом любит вкусно покушать, поэтому за рационом приходится тщательно следить, ведь на сцену ей приходится выходить в откровенных нарядах, которые, увы, не скрывают лишних килограммов.

Накануне юбилея, 31 мая Королева отпразднует 45-летие, певица рассказала, что помогает ей оставаться в форме и выглядеть гораздо моложе своих лет. По словам Натальи, она старается прислушиваться к своему организму и не употребляет определенные продукты уже несколько лет.

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"Я давно отказалась от молочных продуктов. Просто в какой-то момент организм просигналил: «Мне не очень хорошо. Хватит. Также я отказалась от всех колбас и сосисок — это главные враги нашего организма»— рассказала Королева и добавила, что с приходом летнего сезона добавляет в свой рацион как можно больше фруктов, овощей, и зелени. Говядину и свинину она заменяет нежирной курицей и рыбой, хотя иногда и позволяет себе высококалорийный завтрак.

"В последнее время я стала разрешать себе рано утром съесть бездрожжевой хлеб со сливочным маслом. М-м-м, лучший завтрак, — признается певица. Что касается спорта, регулярным физическим упражнениям Королева предпочитает долгие пешие и велосипедные прогулки, а если нужно экстренно сбросить вес, обращается за помощью к своему супругу — Сергею Глушко

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