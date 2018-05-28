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В Истре прошел День славянской письменности
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В Истре прошел День славянской письменности 

360tv.ru 50 минут назад
Фото: 360tv.ru
День славянской письменности и культуры, связанный с именами братьев Кирилла и Мефодия, прошел на территории Новоиерусалимского монастыря.
В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» прошел День славянской письменности. Это мероприятие заинтересовало не только детей, но и взрослых. Любой желающий мог написать открытку на старославянский манер из славного города Воскресенска. А также можно было узнать о книгопечатании, и как создавались книги на Руси.
«Мы пытаемся напомнить о том, что кроме гаджетов и планшетов, можно еще писать от руки. Попробовать писать пером — это уникальная возможность. Хотим напомнить о том, как приятно получить открытку по почте — Анастасия Линдина, заведующая отделом Деревянного
Зодчества.
Источник фото: телеканал «360»
Для выставочного комплекса День славянской письменности является традиционным мероприятием. В этом году Елена Федотенкова также готовится посетить мероприятие — следит за анонсами в интернете.
«Для нас это уже не столь важно, выросших из советской школы, где письменности и культуре пера уделялось большое внимание. Сейчас я чувству, что дети страдают. Они не умеют держать ручку, и что интересно — мало, кто их поправляет — Елена Федотенкова, участница.
Дети могли разукрасить буквы из алфавита, написать свое имя и возраст кириллицей. Самым активным были вручены грамоты на старославянском алфавите.
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