7 причин вашего одиночества

Желание найти вторую половину, верных друзей и искренних соратников может возникнуть на любом этапе жизненного пути. Такие люди пробуждают в нас чувство гармонии и ощущение смысла всего происходящего. Человек — существо социальное, поэтому быть абсолютно одиноким сложно. Даже в лесной чаще вашу хижину могут посещать охотники и туристы, заблудившиеся во время похода. Но разве это настоящий близкий контакт и поддержка? Как найти тех, кто разделит с вами горе и радость, и почему эти люди затерялись в толпе простых знакомых?

Привычка

Как давно у вас нет второй половины и близких друзей? Если в последние 2 года вы ни разу не ходили на романтическое свидание и не обретали доброго друга, значит, вы начинаете привыкать к существующему положению дел. По статистике, люди, которые не заводили новых знакомств на протяжении двух-трех лет, остаются в гордом одиночестве на долгие годы. Где-то в глубине души вы ждете вторую половину и тех близких приятелей, которые поддержат в трудную минуту и наконец-то поймут вас, но это только голоса в голове. На практике вам комфортнее быть в уединении. Да и откуда взяться новым людям, если вы прекрасно существуете без них?

Для того чтобы понять, почему вы медлите, ответьте на вопрос: какие преимущества в вашем одиночестве? Ни один человек не будет сознательно обрекать себя на верные муки. И если уж вы выбрали стиль отшельника, значит, на то есть веские причины. Что поменяется, если в вашу жизнь ворвется вторая половина? Вам уже не удастся проводить выходные на диване за просмотром сериалов? Придется привести себя в форму? А новый друг потребует уделить ему много внимания? Если эти и другие факторы воспринимаются вами без восторга, значит, ваша крепость выстроена неспроста. Вы так и будете — словно принцесса в башне под присмотром дракона. Этого дракона вырастили вы сами.

Что делать? Понять причины, которые привели вас к добровольному одиночеству, и заставить себя сходить хотя бы на одно свидание/дружескую встречу. Да, через силу.

Контроль

Под контролем вас могут держать родители, дальние родственники, вторая половина или друг. Есть ли кто-то, кто шепчет: «тебе и со мной хорошо, никто другой нам не нужен»? Неспроста в народе есть выражение «маменькин сынок». Мама взяла сына под контроль и говорит ему, что он неотразим. Только она одна заботится о нем безупречно, зачем кто-то другой? Такие сыновья как будто не чувствуют себя одинокими. У них есть человек, который выслушает, даст совет, накормит, поможет повысить самооценку. Но это лишь иллюзия здоровых отношений и инфантильность, которая маскируется на ура. Никто не мешает поддерживать отношения с мамой, которая живет отдельно. Любовь — это не созависимость.

Некоторые молодые парни и девушки прячутся за друзей. Они гуляют вдвоем или компаниями и считают, что романтические отношения — необязательный пункт на повестке дня. По факту, это не дружба на века, а маскировка проблем, связанных с личной жизнью. Подобная история возникает, когда вы заняты только своей второй половиной. «Я живу для него» — вот фраза, с которой начинается отказ от полноценной жизни. Зачем вам однобокие отношения, когда есть много вариантов для полноценного человеческого общения? Умейте совмещать личную жизнь, дружбу и гармоничные отношения с родственниками.

Предательство

Возможно, вы боитесь вступать в близкие отношения. Вас предали, обманули, променяли на кого-то «получше»? Но разве это не жизненный урок? В предательстве участвуют двое. Один вас обманывает, а другой — вы сами. Вы были невнимательны к человеку и построили иллюзии на его счет. Сами нацепили на него ярлыки: «надежный», «добрый», «честный». Абсолютно честных людей слишком мало, если они существуют в принципе. Не сидите дома с завешенными окнами, вместо этого научитесь понимать мотивы поступков других людей и их слабости. Присматриваясь внимательно, вы научитесь отличать потенциальных предателей от тех, кто будет честен с вами в меру своих сил и способностей. Так обретают мудрость и верных друзей.

Слабые коммуникативные навыки

К одной из причин одиночества можно отнести неумение общаться и чувствовать себя свободно во время установления контакта. Возможно, вы не знаете о чем поговорить, чувствуете себя неловко во время общения с новыми людьми, теряетесь в компании, робеете в присутствии противоположного пола.

Следует отметить, что не умеют общаться те, кто не очень нуждается в коммуникации как таковой и внимании к своей персоне. Люди, которые не могут существовать без этого внимания, всегда смогут наладить контакты. У каждого человека с рождения есть черты, обусловленные особенностями его нервной системы. В соответствии с ними он действует и думает. Если в вас преобладает «истероид», значит, без внимания вам непросто, если «шизоид» — вполне себе терпимо. Обижаться на эти слова не следует, они лишь обозначают тип реагирования вашей психики на внешние стимулы. Итак, если вы «истероид» — вы найдете о чем поговорить с собеседником и даже беседа о сущей ерунде будет для вас ценнее неловкого молчания. А если вы «шизоид» — учитесь разговаривать чисто технически. Привыкайте к обсуждению интересных тем, стремитесь проявить активность, не молчите в ответ на реплику. Постарайтесь сделать так, чтобы ваш собеседник увлекся общением. И вы увидите, как поменяется ваше окружение.

Преклонный возраст

Как часто мы слышим об одиночестве от пенсионеров! Они говорят о том, что дети их покинули, внуков нет или их не привозят на выходные. Особенно остро эту проблему ощущают люди, которые до пенсии вели социально активную жизнь. Они работали и общались, и тут их карьера оборвалась, а сил на новые свершения уже нет.

Если вы относитесь к пожилым людям, покинутым детьми, подумайте о том, что общение не может быть долгом. Да, многие воспринимают его именно так, но гораздо интереснее, когда коммуникация случается по собственному желанию. Спросите себя, являетесь ли вы интересным человеком, с которым хочется общаться? Знаете ли вы о современных тенденциях, увлекаетесь ли тем, что происходит в мире? Что вы расскажете детям и внукам, которые приедут на выходные? Если вы только жалуетесь на жизнь и плачете, даже собственные дети станут вас избегать.

Если у вас нет детей, выбираться из дома просто необходимо. Подумайте о незамысловатом хобби, ходьбе или легком беге в парке, домашнем питомце. Друзья появятся сами собой, если вы позволите себе покинуть ваше добровольное заключение.

Интернет

С каждым годом это уникальное изобретение дает нам множество возможностей. При этом именно Интернет числится в списке самых распространенных причин одиночества. Чем он притягателен?

Во-первых, вам не нужно понимать человека, с которым вы общаетесь в социальных сетях. На минуту представьте, как строилась жизнь до появления Интернета. Чтобы получать от людей помощь и поддержку, нужно было налаживать с ними связи. С соседкой, деканом, работником больницы. Мы покупали вещи в магазинах и лечились у одних и тех же врачей. Если бы мы плевали на их нужды и заодно на правила приличия с высокой колокольни, в ближайшее время мы бы превратились в изгоев. Но Интернет дает возможности исключать общение: можно заказывать еду и одежду через интернет-магазины, получить консультации от врачей и психологов в режиме онлайн. В итоге мы разучились налаживать контакты и стремиться понять человека. Не нравится школа? Можно поменять. Надоел университет — переведусь в другое учебное заведение. С работой вообще проблем нет. Итог — мы стали упрощать модели общения и избегать его.

Во-вторых, в Интернете мы не являемся сами собой. Мы гуглим, прежде чем блеснуть интеллектом, и ретушируем, прежде чем предстать перед сообществом на новой аватарке. Прежде чем пошутить, мы ищем варианты остроумных ответов в Интернете. Это просто удивительно удобно для нас. И вместе с тем разрушающе, поскольку мы уже перестали думать о себе со здоровой долей критики. Выходить на улицу настоящим уже страшновато. Вдруг не признают за своего?

Потеря

Говоря о причинах одиночества, мы до этого обращались к образу жизни и типу поведения. Но случается так, что человек действительно остается один в силу трагических обстоятельств. Это серьезное испытание, которое лучше преодолеть, обратившись за помощью к психологу. Если вы действительно находитесь в разлуке с близкими людьми или пережили потерю, не стоит преумножать стресс. Все негативные чувства нужно снять, не дожидаясь наступления депрессии.