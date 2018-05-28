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В Крыму предложили вариант борьбы с мошенниками
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В Крыму предложили вариант борьбы с мошенниками 

РИА Новости Крым 34 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости Крым. Защитить крымчан от мошенников можно при участии волонтеров. Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал декан психологического факультета Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Евгений Черный.
Декан психологического факультета Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Евгений Черный"Надо создать группу волонтеров, которая бы занималась разъяснительной работой среди населения. Они бы рассказывали о случаях мошенничества", — считает психолог. Также, по его мнению, необходимо, чтобы МВД и банки давали людям памятки из восьми-десяти пунктов, что нельзя делать — должна быть серьезная информационная кампания.
Жертвами мошенников, как правило, становятся люди преклонного возраста. Однако попасться в сети жуликов, по словам Евгения Черного, могут и молодые люди с низким уровнем развития критического мышления.
"Уровень развития критического мышления очень разный у людей, в последнее время он вообще снижается. Слишком много информации, люди ее не фильтруют и привыкают ей верить, и молодые люди будут попадаться на уловки мошенников, если будут зациклены на своем беспокойстве и тревожности о родных", — уверен эксперт.
Также среди причин, по которым люди легко поддаются на обман, психолог назвал жадность, отчаяние и наивность.
"Например, когда предлагают чудодейственные лекарства, а они оказываются пустышками — это отчаяние, когда что-то болит, ничего не помогает и хочется спастись или спасти своих близких. Есть представление о том, что можно что-то легко, без труда получить — это наивность вместе с жадностью. Мошенник умудряется лавировать между потребностями людей и их особенностями", — пояснил Черный.
Психологически защититься от такого обмана для некоторых людей практически невозможно. Это во многом зависит от психотипа человека, отмечает эксперт. Кому-то достаточно одного столкновения с мошенниками, а кого-то судьба испытывает на прочность не один раз.
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