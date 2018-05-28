Интересное положение. Как заработать на фитнесе для беременных

В октябре прошлого года Каролина Гуннарссон опубликовала пост в Instagram о двух событиях в ее жизни: во-первых, она ждала третьего ребенка и была на 20-й неделе беременности, а во-вторых, объявила о начале работы собственного фитнес-клуба Fit Pregnancy Club, который будет проводить безопасные, но интенсивные занятия для беременных и недавно родивших мам.

Раньше Гуннарссон занималась маркетингом французского дома моды Givenchy, поэтому оформить спортивные залы для собственного комплекса было проще простого. Женщина вложила в запуск бизнеса $100 000 из собственных сбережений. Большая часть этой суммы пошла на аренду помещений в Сохо, одного из самых престижных районов Манхэттена. Клуб находится на третьем этаже здания, в котором также располагаются роскошные бутики и художественные галереи. Открытое пространство фитнес-студии площадью почти 200 кв. м оформлено минималистично, но со вкусом: прозрачные шторы хорошо гармонируют с голыми стенами из кирпича в бело-розовых тонах. Все вместе создает для молодых мам атмосферу непринужденности и спокойствия, которую так трудно найти среди шума и суеты Нью-Йорка.

Несмотря на это, в первые два месяца предпринимательница очень волновалась за успешность затеи: «В нашем расписании было очень много занятий, на которые приходили одна-две женщины». Но Гуннарссон решила продолжать вкладывать средства в связи с общественностью и продвижение через социальные сети. Со временем клиентская база ее клуба существенно выросла.

На данный момент доход от одних только членских взносов достигает более чем $50 000 в месяц. Гуннарссон уверена: если клиентская база, состоящая сейчас почти из 1 000 человек, продолжит стабильный рост в нынешнем темпе, то клуб выйдет из минуса и начнет приносить прибыль уже к концу года. Несмотря на пока скромное количество клиенток, Гуннарссон и соосновательница клуба Джоани Джонсон поняли одну важную вещь: чтобы беременные женщины почувствовали себя здесь в полной безопасности, Fit Pregnancy Club должен проводить занятия в маленьких группах, а это значит, что молниеносного роста бизнеса ожидать не стоит. Тем не менее руководство обдумывает различные возможности, которые дает интернет, а также изучают нюансы продвижения собственного дела в области подготовки к родам и послеродовому уходу.

Любители попотеть

Fit Pregnancy Club Гуннарссон основала из чувства безысходности, которое испытывала во время второй беременности. Даже в Нью-Йорке, где фитнес-клубы есть на любой вкус и кошелек, она она так и не смогла найти заведение, которое бы нашло золотую середину между безопасностью и интенсивностью занятий.

«Врачи советовали мне предродовую йогу, но это совсем не для меня. Она полезна для очищения разума, но я считаю, что подготовка к родам не должна ограничиваться только ею. Мне нравятся силовые нагрузки и укрепляющие упражнения, а еще я люблю попопеть, поэтому решила разработать собственный бизнес-план», — вспоминает основательница.

Каролина стала заниматься с личным тренером, но упускала при этом особую атмосферу групповых сеансов. В начале 2017 года она познакомилась с Джоани Джонсон, сертифицированным специалистом по до— и послеродовому фитнесу. Сейчас ребенку Джонсон уже почти два года. Сама она объясняет: «Я знала, какая подготовка нужна молодым мамам, но в деловых вопросах совсем не разбиралась, и так мы с Каролиной решили объединить силы».

Вдобавок к тренировкам по укреплению мышц и растяжке, а также энергичным кардионагрузкам под музыку популярных рэп-исполнителей, фитнес-план Джонсон предполагает фирменные упражнения для укрепления мышц родовых путей и тазового дна и занятия вместе с новорожденными. Соосновательница добавляет: «Если бы такие курсы были во время наших беременностей, мы бы точно на них ходили».

Перспективы развития

Вскоре после родов в марте этого года, Гуннарссон вернулась к работе и обнаружила: новых клиенток стало так много, что, теперь им нужно вставать в очередь, чтобы записать на занятие. Тем не менее, основательницы клуба не хотят проводить сеансы для групп более чем из 10-12 человек. Такое количество рассчитано на то, чтобы инструкторы могли уделить достаточно внимания и помочь каждой женщине. Гуннарссон поясняет: «С точки зрения доходов, тут все очень тонко, но, с другой стороны, мы и сами хотим, чтобы на занятия попали все желающие».

Прежде чем открывать новые заведения или расширять программу занятий, клубу необходимо найти дополнительных квалифицированных инструкторов. Но, нанимая новых сотрудников, Джонсон не забывает о высокой планке требуемого профессионализма: «Нам нужны специалисты, которые знакомы со спецификой работы не по ускоренному курсу предродового фитнеса, а имеют опыт также в приеме родов, разбираются в вопросах грудного вскармливания и уходе за новорожденными. Мы ищем настоящих профессионалов, которые знают и любят свое дело».

В то же самое время соосновательницы хотят помочь и роженицам за пределами Манхэттена — для этого они сотрудничают с разработчиками мобильного приложения. Гуннарссон продолжает: «Студия для нас как ребенок, и мы его очень любим, но мы также хотим создать удобное и простое приложение, потому что будущие мамы во всем мире зачастую ведутся на различные мифы о родах и находят на YouTube видео специализированных тренировок, снятые людьми, ничего в этом не смыслящими».

Приложение будет предлагаться по модели ежемесячной подписки, которая будет включать программы тренировок, прямые эфиры в формате «вопрос-ответ», скидки от партнеров и другие приятные бонусы. Гуннарссон надеется, что интерфейс готовящегося приложения будет передавать ту же «стильную, уютную и вдохновляющую» атмосферу, которая царит в самом клубе: «Нам не кажется, что будущее только за онлайном или только за настоящей студией — наша бизнес-модель будет гармоничным симбиозом обоих направлений. Мы намерены создать многогранный бренд, предлагающий инструкции тренировок в режиме онлайн, совместные акции с другими брендами, средства по уходу за собой, занятия в студии, спонсорские материалы в блоге и многое другое».

Подрастающий стартап

Основательница клуба признается, что третьей крупной инвестицией в дело стало привлечение агентства по связям с общественностью, занимающегося вопросами фитнес-клубов узкой специализации. «На это у нас ушло много денег, но оно того стоило. Так мы попали в журналы и местные газеты, которые обычно не обращают особого внимания на двухмесячных новичков бизнеса» — объясняет Гуннарссон. Через обычные СМИ о нас узнало около 30% нынешних клиентов, а сарафанное радио привело лишь 20%.

Недавно в целях повышения узнаваемости бренда и укрепления связи с аудиторией, клуб нанял контент-менеджера для социальных сетей. Хотя Fit Pregnancy Club и привлек 50% клиентов именно через Instagram, большой урок основательницы усвоили из одного поста, фото было подписано так: «Беременные женщины обычно едят за двоих, но это совсем не нужно».

Гуннарссон вспоминает: «Такого мы никак не ожидали. Зато поняли, что если и нанимать кого-то со стороны, то нужно самим постоянно быть начеку, чтобы посыл аудитории соответствовал имиджу клуба. Самое важное — то, каким его видят посетители». Джонсон в свою очередь добавляет: «Цель нашей студии — не диктовать женщинам, как жить и сколько есть, а вдохновлять и заставить их поверить в себя».

Теперь контент-менеджер присылает им все записи за неделю до публикации, а сами соосновательницы редактируют и подправляют их, чтобы информация и инструкции к новым упражнениям были сформулированы четко и однозначно.

Для сообщества молодых мам Нью-Йорка клуб стал проводить ярмарки брендов одежды для беременных и аксессуаров для грудного вскармливания Hatch и Teat & Cosset, бесплатные мастер-классы от диетологов и физиотерапевтов — и в итоге стал для них главным поводом для совместных встреч и источником полезной информации.

Пока основательницы клуба проводят большую часть времени за планированием еженедельных бесплатных мероприятий, члены клуба начинают ежедневные занятия со специального комплекса упражнений для беременных. Инструктор Кэролин Тэллентс, признается, что ощущает тесную связь со многими подопечными. До того, как прийти в сферу фитнеса, она работала в маркетинге и помнит, как из-за ее беременности некоторым коллегам было не по себе.

Тэллентс отмечает: «Напряженность не была явной, но было такое ощущение, что все ждут, пока я уволюсь, или по крайней мере думают, будто я слабее остальных. Однако теперь женщины могут приходить сюда перед работой или после нее и делиться опытом с теми, для кого он настолько же важен. Они могут давать друг другу советы, обмениваться последними новостями. Видеть это каждый день — огромная радость». Но важнее всего — то, что они могут получить физическую подготовку и укрепить организм на любом этапе беременности.

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