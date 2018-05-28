Вам и не снилось: как и сколько спят звезды

Телеведущая и писательница Марта Стюарт спит по четыре часа в сутки и говорит, что ей этого достаточно, актриса Кейт Хадсон пьет вечером успокаивающий чай, а «утро» Дженнифер Лопес в выходной день может начаться ближе к полудню. BeautyHack рассказывает, как знаменитости выстраивают взаимоотношения со сном.

Марта Стюарт

Стюарт игнорирует рекомендации врачей и спит не положенные восемь часов, а четыре. Писательница и телеведущая признается: в этом мире много более важных вещей — сном можно пожертвовать. Утро Марты начинается в 6:30 утра с готовки завтрака для своих питомцев, среди которых есть даже осел. Дальше она проводит некоторые время с книгой и только потом включается в рабочий процесс.

Опра Уинфри

В отличие от Март, одна из самых знаменитых женщин в мире выстраивает «дружеские» отношения со сном. Чтобы полноценно отдохнуть и расслабиться, за несколько часов до того, как отправиться в кровать, Опра принимает ванну. Ведущая говорит, что для нее это ежедневный и обязательный ритуал: «Я просто „купальный“ фанатик. Моя ванна — склад пен, соли, „бомбочек“ и масел».

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес уверена: секрет безупречного внешнего вида — нормальный, здоровый сон. Она считает это лучшей профилактикой возрастных изменений. На выходных Дженнифер может встать с кровати ближе к полудню, проспав 12 часов.

Перед сном Джей Ло делает упор на блюда, богатые триптофаном, принимает ванну с лавандовым маслом и пьет ромашковый чай.

Бейонсе

Лучшим «снотворным» Бейонсе считает стакан молока. Звезда объясняет свою любовь к этому напитку ностальгией по детским временам. На маленькую Бейонсе молоко действовало как успокоительное. Сейчас ничего не изменилось: оно ее «убаюкивает».

Мэрайя — большая любительница поспать. Стандартных восьми часов ей не хватает — для отличного самочувствия нужно около десяти. Секрет ее «спокойной ночи» и «доброго утра» — увлажнитель. Мэрайя говорит: воздух в спальне должен быть, как в парной.

Рене Зеллвегер

Бриджит Джонс » признается, что спит очень мало — график не позволяет долго нежиться в постели. Рене решила брать не количеством, а качеством. Зеллвегер ставит кондиционер в спальне на 18-21 градусов, а у изголовья кровати — вазу со льдом. Звезда говорит, что такие «экстремальные» условия позволяют сохранить молодость кожи и, внимание, похудеть: «Организм тратит гораздо больше энергии, чтобы согреться — вы спите, а талия становится меньше».

Кристи Тарлингтон

Американская топ-модель — фанат восточных практик. Она занимается йогой больше 10 лет и не представляет свой жизни без этого. Перед сном Кристи выполняет специальное упражнение, помогающее расслабиться.

Хотите повторить? Лягте на спину, подложив под шею специальный валик. Закройте глаза, расслабьтесь. Поместите руки в область живота, сложив ладони друг на друга. Слегка надавите. Затем переместите в район солнечного сплетения и снова надавите. Следующая область — шея. Переходя на новое место, меняйте ладони местами. Всего нужно сделать около десяти переходов, сопровождающихся глубокими вдохами.

Джоан Роулинг решила доверить свой сон высоким технологиям. Она использует специальное приложение, в котором собраны лучшие расслабляющие звуки. Перед сном слушает пение птиц, шум прибоя и дождя около получаса. В одном из интервью Джоан призналась, что до того, как скачала приложение, страдала от ночных кошмаров — программа помогла справиться и с этой проблемой.

Дженнифер Энистон страдала бессонницей. Ей даже пришлось обратиться к врачу — для самостоятельного решения задача оказалась непосильной. Минимум за час до сна она отказывается от всего, что излучает синий свет, разрушающий мелатонин — гормон сна: телевизора, компьютера, телефона. Кроме этого, Дженнифер делает несколько асан из йоги и принимает теплый душ.

Кейт Хадсон

Секрет здорового сна Кейт — успокаивающий травяной чай. В его состав входит ромашка, лаванда, валериана, кава-кава и другие растения. Актриса признается: чай помогает расслабиться, очистить голову от «мусора» и быстро уснуть.

В Instagram практически каждой топ-модели можно найти фото в маске для сна. Джоан Смоллс — не исключение. Пуэрто-риканская модель часто берет этот аксессуар в самолет, на отдых и рабочие поездки. Маски улучшают качество сна — не происходит воздействия света на сетчатку, и концентрация мелатонина остается достаточно высокой.