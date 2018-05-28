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Guardian: тысячи женщин стали жертвами насильственных браков в Британии
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Guardian: тысячи женщин стали жертвами насильственных браков в Британии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Более 3,5 тыс. сообщений о браках по принуждению поступило в британские правоохранительные органы в течение трех лет — c 2014 по 2016 год. Такие данные были получены в результате собственного расследования британской газеты The Guardian.
Отмечается, что по меньшей мере еще тысячи жертв, по данным благотворительных учреждений, живут в условиях рабства на территории Великобритании.
Издание пишет, что статистика показывает «шокирующие масштабы принудительных браков в Великобритании».
За эти же несколько лет на «горячую линию» поступило более 22 тыс. звонков по поводу данной проблемы. По данным неправительственной организации в Великобритании «Карма Нирвана» только за 2017 год было получено более 8 тыс. подобных вызовов, из них более 200 — от детей моложе 15 лет, а еще восемь — в возрасте до 10 лет.
Подразделение по борьбе с принудительными браками при правительстве Великобритании в прошедшем году оказало помощь в 1,2 тыс. случаях принуждения к браку. Правовые эксперты и активисты отмечают, что такие случаи трудно поддаются расследованию из-за того, что жертвы обычно неохотно дают показания.
Ранее в Швеции мужчин обязали получать однозначное согласие на секс.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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