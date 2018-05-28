Одинокий мужчина стал отцом девочек-близнецов благодаря суррогатному материнству

Государственная контрольно-надзорная служба Финляндии обратила внимание на рекламу суррогатного материнства на финском языке. В Финляндии суррогатное материнство было запрещено еще в 2007 году. Пакет услуг суррогатного материнства рекламируют на хорошем финском языке на интернет-странице шведской компании «Таммуз Нордик Суррогаси» (Tammuz Nordic Surrogacy).

Основатель посреднического офиса — житель Стокгольма Эдуарду Афонсу (Eduardo Afonso). Четыре года назад он стал отцом сразу двух девочек. Одинокий мужчина давно мечтал об отцовстве. В конце концов его мечта осуществилась в Таиланде благодаря услугам суррогатной матери.

Афонсу рассказывает по телефону, что донора яйцеклеток, суррогатную мать и юристов он искал сам.

«Вначале было очень трудно выйти на тех, с кем надо связаться. Оказать помощь были готовы многие. Труднее всего было определить, кто надежен, а кто нет».

Хлопоты увенчались успехом. Мечта об отцовстве осуществилась в 2014 году в Бангкоке.

Афонсу хотел облегчить этот путь другим и основал два года назад первую в странах Северной Европы посредническую фирму, помогающую в организации услуг суррогатного материнства.

Шведский посредник работает и в Финляндии

В посреднической фирме Эдуарду Афонсу работает шесть человек: двое — полный день, четверо — с частичной занятостью. По словам Афонсу, у него есть личный опыт в организации услуг суррогатного материнства за границей.

Фирма «Нордик Суррогаси» работает в тесном контакте с израильской фирмой «Таммуз», которая сообщает на своем интернет-сайте, что является одной из ведущих компаний, занимающихся предоставлением услуг суррогатного материнства и искусственного оплодотворения.

Работающий в Швеции посредник предоставляет услуги фирмы «Таммуз» клиентам из стран Северной Европы на их родных языках.

Суррогатные роды проходят на Украине, в Албании и Соединенных Штатах. Афонсу рассказывает, что в последние два года с их помощью в странах Северной Европы появились дети у четырех семей. Финляндии в этом списке пока нет.

«Для начала мы сконцентрировались на Швеции, Дании и Норвегии. Но мы уже провели две встречи с заинтересованными людьми в Хельсинки».

Финские официальные службы следят за ситуацией

В Финляндии на шведского посредника обратила внимание Государственная контрольно-надзорная служба Финляндии Valvira. Юрист Туула Старк (Tuula Stark) рассказывает, что внимание чиновников привлекла именно реклама на финском языке для граждан Финляндии.

«Мы осуществляем надзор только за деятельностью работников здравоохранения Финляндии. То есть мы можем вмешаться только в том случае, если работники финской системы здравоохранения будут принимать участие в организации услуг суррогатного материнства», — подчеркивает Старк.

Valvira проинформировала о ситуации Организацию по защите прав потребителей Финляндии (KKV), которая, однако, не посчитала, что в этой рекламе есть что-то такое, почему на нее следовало бы обратить особое внимание.

По мнению Старк, посредничество в предоставлении услуг может создавать слишком положительную картину об организации суррогатных родов. Важно помнить, что привезти ребенка в Финляндию и получить родительские права — не самая простая процедура.

Эдуарду Афонсу из «Таммуз Нордик Суррогаси» утверждает, что они всегда соблюдают законы и постановления каждой страны, с которой работают. В настоящее время компания консультируется с финским адвокатом о том, каким образом в Финляндии можно было бы на практике получить родительские права на ребенка, родившегося от суррогатной матери.

«Мы хотим быть максимально открытыми и честными. Но мы знаем, что непреодолимых проблем быть не должно, поскольку уже сейчас финны ездят, например, в Россию для получения услуг суррогатного материнства», — говорит Афонсу.

В Швеции задумались о поправках к закону

Доктор Академии Або Лисе Эрикссон (Lise Eriksson) в настоящий момент изучает вопрос организации процедуры суррогатного материнства в Финляндии. Сейчас она — исследователь-визитер в Уппсальском университете в Швеции.

Эрикссон опросила финнов, которые прибегали к услугам суррогатного материнства на родине до введения соответствующего запрета в 2007 году, а также на коммерческой основе за границей.

«По сравнению со шведами и норвежцами финны не проявляют большой активности на рынке суррогатного материнства. Однако я встречала финнов, которые пользовались услугами суррогатного материнства, например, в российских клиниках», — рассказывает Эрикссон.

Статистики и точных данных о том, сколько финнов воспользовалось услугами суррогатного материнства за границей, нет. По словам Эрикссон, в Швецию ежегодно привозят примерно 50 детей, появившихся на свет за границей и рожденных суррогатными матерями.

Сейчас в Швеции разрабатываются поправки к закону о суррогатном материнстве. Само по себе суррогатное материнство не легализуют, но законопроект упростит установление родительских прав в отношении ребенка.

С помощью этого закона хотят гарантировать возможность ребенка попасть на родину и его права: ребенок не останется без гражданства или официальных родителей. По словам Эрикссон, если количество финнов, прибегающих к услугам суррогатных матерей за границей, будет увеличиваться, то Финляндии тоже придется поднять этот вопрос.

«Некоторые финны, вернувшиеся из-за границы с детьми от суррогатных матерей, рассказывали, что чиновники относились к ним как к преступникам. Это говорит о том, что ситуация очень неоднозначна. Возможно, начнется долгий период обсуждений», — рассказывает Эрикссон.

Легче всего, когда хотя бы один из претендующих на получение родительских прав является биологическим родителем ребенка — когда, например, отцовство можно установить с помощью ДНК-теста. Если ни у одного из супругов нет генетической связи с ребенком, официальное признание родительских прав становится проблематичным.

Посредническую помощь можно оценить в деньгах

Доктор Лисе Эрикссон, которая опрашивала финнов, ставших родителями благодаря суррогатному материнству, считает, что посредническую деятельность можно расценивать по-разному.

«Посредников можно критиковать за то, что они зарабатывают деньги, предоставляя услуги суррогатного материнства, и пользуются отчаянным положением бездетных семей».

По словам Эрикссон, стоимость услуги суррогатного материнства может значительно возрасти, если, например, беременность суррогатной матери наступает не сразу.

Эдуарду Афонсу рассказывает, что стоимость суррогатных родов на Украине составляет от 50 до 60 тысяч долларов, то есть 42-55 тысяч евро (примерно 3-3,7 миллиона рублей). Стоимость зависит от того, чьи яйцеклетки используются — собственные или донорские.

Посреднические услуги составляют 15 тысяч долларов, то есть 13 тысяч евро (примерно 924 тысячи рублей).

«За эти деньги мы предоставляем потенциальным родителям помощь и юридическую поддержку», — уверяет Афонсу.

Они также дают гарантию, что будут оказывать помощь до тех пор, пока не произойдет оплодотворение и не наступит беременность. Таким образом, за ту же сумму можно будет сменить донора яйцеклеток или суррогатную мать.

Исследователь Лисе Эрикссон считает, что гарантии очень сомнительны, ведь речь идет о таком щепетильном вопросе, как оплодотворение, беременность и рождение ребенка.

«Но я действительно слышала, что люди были довольны возможностью получить такую юридическую помощь в организационных вопросах. А также тем, что им не надо самостоятельно связываться с клиниками, предоставляющими услуги суррогатного материнства. Однако можно порассуждать о том, должны ли отношения между суррогатной матерью и семьей быть близкими», — размышляет Эрикссон.

Результаты исследований Эрикссон подтверждают, что меньше всего проблем возникает в случаях суррогатного материнства некоммерческого характера, имеющего альтруистический характер, к которому раньше прибегали, например, в кругу родственников или друзей. В Финляндии такая практика была возможна до 2007 года, пока не вступил в силу новый закон о вспомогательных репродуктивных услугах.

«Изменение закона привело к тому, что теперь финнам приходится получать услуги суррогатного материнства на коммерческой основе. Лично я считаю, что это изменение никому не принесло пользы, и возможные проблемы были просто перенесены за границу».