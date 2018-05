Как выглядит новый бойфренд Кайли Миноуг? Красавчик!

Трудно поверить, но на днях австралийской певице Кайли Миноуг исполнилось 50.

https://www.youtube.com/watch?v=Q6zw4yQPMLw

Круглую дату звезда отметила в лондонском ресторане Chiltern Firehouse, куда позвала самых близких друзей и… нового бойфренда.

28 Май 2018 в 4:35 PDT Избранником Кайли стал креативный директор британского журнала GQ — красавчик Пол Соломонс. У него в Instagram есть фото жаркого поцелуя с Кайли с этой вечеринки.

Напомним, до этого Кайли встречалась с актером по имени Джошуа Сасс (30) и даже собиралась за него замуж.

Но из-за измен Джошуа пара рассталась буквально накануне церемонии.

