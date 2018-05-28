«Лебедь белая»: Юлия Меньшова предстала в образе балерины

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова предстала перед общественностью в новом амплуа балерины. Поклонники заметили, что в пачке их любимица выглядит весьма забавно.

48-летняя Юлия Меньшова отличается завидной самоиронией и хорошим чувством юмора. Продолжательница творческой династии Владимира Меньшова Веры Алентовой любит эксперименты и не боится выглядеть необычно или смешно. Доказательством этому послужила недавняя фотосессия Юлии, в которой она примерила привычный предмет гардероба не так, как это принято. А накануне Меньшова порадовала поклонников информацией, что вовсю идут съемки второго сезона сериала «Между нами девочками», который так полюбился зрителям. Юлия поделилась, что ее героиня в какой-то момент станет балериной, и показала снимки в балетной пачке. Пуанты при этом артистка примерить не отважилась.

«Чуток сменила профессиональную деятельность», — подписала необычные снимки актриса. Поклонники Меньшовой заметили, что она выглядит в образе балерины смешно и нелепо, но при этом по-особенному очаровательно и трогательно. Кроме того, на этих фото она стала поразительно похожа на свою знаменитую маму, Веру Алентову. «Красота! Лебедь белая» «Юля, не обижайтесь, но вы такая смешная в пачке балерины»

«Простите, но мне кажется нелепо» «Ах, лебедушка! Юлия, Вам очень идет такой образ» «Ой, Вы на этих снимках — копия мамы» Юлия Меньшова уже длительное время является ведущей Первого канала. Ее наряды и прическу детально рассматривают и обсуждают модные критики. А особенных замечаний всегда удостаивается неподражаемая мимика Юлии Владимировны. Однако она на критику не обижается и менять свои повадки не собирается.