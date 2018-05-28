Удивительные однотонные ирисы: открываем секрет каждого цвета

Как все быстротечно весенней порой: не успели отцвести тюльпаны, как вспыхнули и погасли карликовые ирисы. Им на смену поспешили высокие бородатые красавцы-ирисы, одно из главных достоинств которых — изобилие сортов самых различных окрасок.

Цветут бородатые ирисы, сорт Stop the Music, фото автора

', фото автора Дополнительный декор наружных нижних долей околоцветника (или фолов) — бородка — полоса пушистых, часто ярко окрашенных волосков, своеобразная дорога для насекомых-опылителей (чаще шмелей) внутрь цветка. Она может быть однотонной (белой, желтой, мандариновой, голубой) или разноцветной.

Мандариновая бородка контрастно выделяется на фоне светло-бежевых долей сорта Нежность, фото автора

'Нежность', фото автора Стандарты (верхние внутренние доли околоцветника) образуют верхний ярус и всегда направлены вверх.

Как и у других сортов, у About Town верхние доли направлены вверх

'About Town' верхние доли направлены вверх, фото автора Край лепестков бывает гладким, волнистым, гофрированным и пузырчатым. В последнем случае ирисы принято называть кружевными.

Ирис гибридный сорт Silk Romance относят к кружевным ирисам

'Silk Romance' относят к кружевным ирисам, фото автора Сегодня я вас приглашаю на ирисовый участок Никитского ботанического сада (Сада), где с начала мая наступает их радужное цветение. Многие посетители именно в этот период стремятся посетить Сад, чтобы насладиться изысканными ароматами ирисов. Ведь запах каждого сорта отличен от других, и иногда невозможно отдать предпочтение одному, настолько все они хороши! Подробнее о чудесных ароматах ирисов рассказано в статье:

Чем пахнут ирисы

Цветут ирисы в Саду

фото автора В настоящее время мировой сортимент бородатых ирисов насчитывает 35 тысяч сортов. Коллекция ирисов Сада состоит из более чем 350 сортов. Большинство их представлено в экспозиции Верхнего парка, которая была заложена в 2005 г.

В царстве ирисов

фото автора Известно, что по окраске ирисы делят на 4 основные группы.

Группы ирисов бородатых (по окраске)

Одноцветные (self) — верхние и нижние доли околоцветника окрашены одинаково: в белый, голубой, синий, фиолетовый, сиреневый, розовый, желтый, коричневый, красный, почти черный цвет.

Одноцветный желтый ирис сорт Temple Gold, фото автора

'Temple Gold', фото автора

Двутонные (bittone) — верхние и нижние доли околоцветника окрашены в разные оттенки одного и того же цвета.

Двутонный ирис сорт Brazilian Holiday, фото автора

'Brazilian Holiday', фото автора

Если у сорта верхние доли сиреневой окраски, а нижние фиолетовой, или стандарты светло-синие, а фолы более темные, то такие сорта называют неглекта (neglecta).

Ирис неглекта сорт Romantic Evening, фото автора

'Romantic Evening', фото автора

Двухцветные (bicolor) — верхние и нижние доли различной окраски (подробно о них будет рассказано в следующем материале).

Двухцветный ирис сорт Aura Light, фото автора

'Aura Light', фото автора Но сегодня нас ждет не менее приятное времяпрепровождение: мы отправляемся на карнавал ирисов, чтобы оценить всю прелесть изысканных одноцветных сортов.

Белые ирисы

Они пока не частые гости наших цветников, но их популярность растет как снежный ком, поэтому для покорения сердец дачников много времени не потребуется.

Ирис сорт Mesmerizer, фото автора

'Mesmerizer', фото автора Ярко-красная или мандариновая бородка на нижних белых долях околоцветника, как у сорта 'Nordica', — эффектный контраст и своеобразная «брошь» цветка.

Ирис сорт Nordica, фото автора

'Nordica', фото автора У сорта 'Frosting' бородка не выделяется (в тон); своеобразная прелесть этого белого ириса заключена в волнистости лепестков.

Ирис сорт Frosting, фото автора

'Frosting', фото автора Белые ирисы хорошо гармонируют со всеми другими растениями, цветущими на Южном берегу Крыма в мае, смягчая наиболее резкие тона и приглушая интенсивные. Им под силу освежить самые темные растительные композиции, став их акцентами.

Голубые ирисы

Они не менее интересны, чем белые.

Ирис сорт Superman, фото автора

'Superman', фото автора Несмотря на массивные мечевидные листья, они создают ощущение легкости и прозрачности.

Ирис сорт Lake Placid, фото автора

'Lake Placid', фото автора Голубые ирисы будут прекрасно смотреться в сочетании с сортами теплых окрасок.

Ирис сорт Cloud Ballet, фото автора

'Cloud Ballet', фото автора Еще более светлые ирисы, как сорт 'Divine Duchess', потребуют уже контрастного сочетания.

Ирис сорт Divine Duchess, фото автора

'Divine Duchess', фото автора Гармонию в контрасте им обеспечат синие, фиолетовые и почти черные сорта.

Синие ирисы

Пожалуй, они — самые холодные.

Ирис сорт Honky Tonk Blues, фото автора

'Honky Tonk Blues', фото автора Синие ирисы наделены свойством создавать оптические иллюзии: они могут зрительно раздвинуть границы цветника.

Ирис сорт Dusky Challenger, фото автора

'Dusky Challenger', фото автора Они прекрасно сочетаются с желтыми, белыми, абрикосовыми, оранжевыми сортами.

Ирис сорт Breakers, фото автора

'Breakers', фото автора Такой контраст скорее интересен не сам по себе, а как прием выразительности синего цвета.

Ирис сорт Jean Hoffmeister, фото автора

'Jean Hoffmeister', фото автора Такое сочетание ирисов можно применить не только в своем дачном иридарии, но и с другими растениями.

Фиолетовые ирисы

Если их сравнивать с синими сортами, то они, благодаря красному, входящему в состав фиолетового цвета, менее холодны.

Ирис сорт Sulty Mood, фото автора

'Sulty Mood', фото автора Посадки фиолетовых ирисов зрительно отдаляются, что углубляет пространственную перспективу на дальнем плане.

Ирис сорт Амур-батюшка, фото автора

'Амур-батюшка', фото автора Фиолетовые ирисы прекрасно сочетаются с сортами самых разнообразных светлых оттенков теплых тонов.

Ирис сорт Soul Music, фото автора

'Soul Music', фото автора А вот устраивать на дачах объемные посадки исключительно фиолетовых ирисов не стоит.

Ирис гибридный сорт Trevi Fountain

'Trevi Fountain', фото автора Дело в том, что они подавляют своей тяжеловесностью.

Сиреневые, сиренево-розовые ирисы

Эти сорта, в отличие от фиолетовых, более светлы и прозрачны.

Ирис сорт Skip Along, фото автора

'Skip Along', фото автора Как правило, такие ирисы в миксбордерах нуждаются в поддержке теплых окрасок.

Ирис сорт Brazen Beauty, фото автора

'Brazen Beauty', фото автора В романтических садах они красиво смотрятся с белыми ирисами.

Ирис сорт Мрия, фото автора

'Мрия', фото автора Беспроигрышный вариант — поддержка их фиолетовыми однотонными и двухцветными сортами.

Красные, красно-коричневые ирисы

Неимоверно красивые сорта! Они никого не оставляют равнодушными.

Ирис сорт Spanish Leather, фото автора

'Spanish Leather', фото автора О многих красных ирисах, которые были ранее представлены на ежегодных майских карнавалах Сада, я рассказывала в статье Красные ирисы.

Ирис сорт Play with Fire, фото автора

'Play with Fire', фото автора Вот и в этом году многие посетители выставки особенно восхищаются именно ими.

Ирис сорт New Centurion, фото автора

'New Centurion', фото автора В отличие от красных роз они более необычны.

Розовые ирисы

Очень нежные сорта, словно специально созданные для романтических весенних цветников.

Ирис сорт Свiтанок, фото автора

'Свiтанок', фото автора Бесспорно, по светосиле розовые ирисы слабее красных.

Ирис сорт Fragrant Lilac, фото автора

'Fragrant Lilac', фото автора Поэтому и воспринимается розовые ирисы более мягко.

Ирис сорт Pink Sleigh, фото автора

'Pink Sleigh', фото автора Ландшафтные дизайнеры считают розовые ирисы в пространственном размещении более нейтральными, чем красные.

Желтые ирисы

Солнечные ирисы незаметно, но настойчиво осваивают наши дачи.

Ирис сорт Martile Rowland, фото автора

'Martile Rowland', фото автора У них много оттенков от бледных, светло-лимонных до ярких желтых.

Ирис сорт Старое золото, фото автора

'Старое золото', фото автора Они красиво смотрятся в цветниках с фиолетовыми, синими, коричневыми и белыми сортами.

Ирис сорт Limelighter, фото автора

'Limelighter', фото автора Они универсальны и многолики.

Оранжевые и коричневые ирисы

Очень яркие. Им под силу приближать перспективу и усиливать ее объемность.

Ирис сорт Fireside Glow, фото автора

'Fireside Glow', фото автора Оранжевые ирисы в композиции — это доминанты.

Ирис сорт Fringe Benefits, фото автора

'Fringe Benefits', фото автора Как оранжевые, так и коричневые ирисы часто выступают на передний план, активно воздействуют на другие цвета (особенно холодные), выделяя и подчеркивая их.

Ирис сорт Juan Valdez, фото автора

'Juan Valdez', фото автора Оранжевые и синие ирисы дают самые эффектные контрасты.

Ирис сорт Бронзовый век, фото автора

'Бронзовый век', фото автора Они прекрасно видны издалека, так как создают яркие цветовые решения.

Черные ирисы

Таинственнее этих цветов в растительном мире нет ничего.

Ирис сорт Before the Storm, фото автора

'Before the Storm', фото автора Они прекрасно контрастируют с белыми, кремовыми, светло-синими, голубыми сортами.

Ирис сорт Night Game, фото автора

'Night Game', фото автора С такими ирисами ваш весенний цветник непременно будет утонченно-изысканным и в меру роскошным. Значительную фоновую роль у всех сортов выполняет зеленый цвет листьев, к которым предъявляются не меньшие требования, чем к цветкам: они должны быть здоровыми, без признаков повреждений и поражений. Еще больше интересного и познавательного об этих замечательных цветах вы найдете в статьях:

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Вдыхая ирисов аромат;

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