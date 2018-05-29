Почему обручальное кольцо является вашим козырем на собеседовании

Некоторые консультанты считают, что демонстрация обручальных колец (особенно если они очень массивные и вычурные) — это непрофессионально. Но они ошибаются!

Если раньше было верхом непрофессионализма появляться в офисе с большим бриллиантом на пальце (что делать, если вам перепало такое счастье в виде помолвочного кольца) и воспринималось окружающими как ненужная демонстрация достатка, то сейчас все изменилось. И пусть еще осталась малая доля мужчин, которые при встрече с вами будут смотреть не на вас, а на дорогое украшение, и думать, что если вы можете позволить себе такую роскошь, то работа вам точно не нужна, все больше людей склоняются к тому, чтобы оценивать человека именно по его способностям, а не по тому, сколько стоят его украшения и аксессуары.

Так, например, вы можете представить себе ситуацию, чтобы HR-менеджер попросил бы мужчину-соискателя снять свое обручальное кольцо, потому что оно выглядит слишком дорого? Или потенциальный работодатель отказал бы в предложении этому бедняге с пометкой «судя по его кольцу, он будет слишком стервозным работником»? Скорее уж, они подумают, что раз у него есть Rolex за 50 000 долларов, то они просто не потянут его аппетиты и не смогут предложить ему достойную оплату. При этом сам мужчина будет гордиться своим статусом и тем, что он может позволить себя эти часы (дорогую машину, дизайнерский костюм и прочую атрибутику успешной жизни).

А вот к женщинам отношение было иное. Например, им могли предложить заведомо низкую оплату, объясняя это тем, что «ваш муж вполне обеспечен, зачем вообще вам работать?», но при этом ни у кого не возникало даже мысли, что эти дамы сами обеспечивают себе достойную жизнь, работая наравне (а может даже больше) со своими избранниками.

Поэтому психологи рекомендуют не идти на провокации и не снимать украшения, когда вы отправляетесь на встречу с потенциальным работодателем. И вот почему:

Таким образом вы сразу продемонстрируете, что замужем, поэтому не станете заводить интрижки на работе и тем самым снижать производительность труда.

По мнению самих руководителей, обручальное кольцо — признак стабильности, говорящий о том, что такие сотрудницы будут больше времени отдавать работе и более ответственно станут выполнять поручения.

На сегодняшний день большинство замужних дам делают вполне успешную карьеру, пока их холостые подруги занимаются устройством личной жизни.

Невольная оценка ювелирного украшения, которое красуется на пальце потенциальной сотрудницы, может многое рассказать о человеке, об его амбициях, планах на будущее и приоритетах. И о том, что он знает цену деньгам и умеет их зарабатывать.

К тому же в наше время все больше дам становятся «главным кормильцем» в семье, поэтому для них, скажем, массивное кольцо — то же самое, что и Rolex для мужчины, так почему же она должна его прятать?

Другое дело, если кроме этой «роскоши» больше и продемонстрировать нечего. Но обычно такие женщины даже не стремятся выходить на работу и спокойно любуются своими украшениями в стенах собственного дома. Правда, если верить статистике, с каждым годом их становится все меньше, а серьезных успешных женщин, делающих ставку в первую очередь на профессионализм, все больше.

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