10 финансовых ошибок, которые совершают женщины во время развода

Гордо отказаться от алиментов — это самая распространенная женская ошибка, но далеко не единственная. Давайте рассмотрим еще десяток неверных шагов, которые превращают развод в финансовую катастрофу.

Ошибка №1. Отказаться от алиментов

Так уж устроено наше общество, что алиментные отношения вышли за рамки финансовых и даже юридических и чаще всего рассматриваются в моральном аспекте. Гордо заявить: «Ничего мне от тебя не надо», — это, конечно, красиво. Но таким образом вы усложняете жизнь и себе, и ребенку, причем не только в материальном смысле: в соответствии с Семейным кодексом родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Отказываясь от содержания со стороны отца, вы фактически нарушаете права ребенка. И это может быть использовано против вас, если возникнет спор о месте проживания ребенка и порядке общения.

Ошибка №2. Учитывать алиментные выплаты при планировании бюджета

Алименты вообще очень ненадежная субстанция: многие получают зарплату в конвертах, многие ведут «серый» бизнес, некоторые не платят принципиально… А судебные приставы не очень-то рвутся отлавливать неплательщиков. Поэтому алименты с бывшего мужа лучше рассматривать как дополнительный и нестабильный доход, не учитывая его в регулярных и обязательных платежах (квартплата, образование детей, еда).

Ошибка №3. Рассматривать личные счета как личную собственность

Всем известно, что все имущество, нажитое за период брака, является совместной собственностью супругов и при разводе делится 50:50 (даже если один из супругов никогда не работал). Но почему-то многие женщины наивно полагают, что банковские счета, или уж, во всяком случае, зарплатные карты совместной собственностью не являются! Являются — в соответствии с п. 2 ст. 34 Семейного Кодекса. Все, что накопилось на вашей (или мужниной) зарплатной карте к моменту развода, также подлежит разделу. Просто имейте в виду.

Ошибка №4. Не делить имущество сразу

Споры о разделе общего имущества супругов в соответствии со ст. 21 Семейного Кодекса рассматриваются в судебном порядке независимо от расторжения брака в органах записи актов гражданского состояния.

То есть вы можете развестись в загсе и, даже проживая отдельно, продолжать пользоваться машиной, квартирой и дачей, купленными в браке. Если вам удается решать эти вопросы мирно, то собственность может сохранять статус совместной сколь угодно долго… Но тот, на кого оформлена машина, в любой момент может ее продать, не спросив разрешения у бывшего супруга. С недвижимостью сложнее, но если она оформлялась на одного из супругов, то сделка может быть проведена за вашей спиной. Оспаривать ее в суде постфактум будет сложно. Поэтому гораздо разумней сразу после развода обратиться в суд, чтобы выделить доли в общем имуществе. А пользоваться можете по-прежнему совместно, если отношения хорошие. И помните, что срок исковой давности по разделу нажитого в браке имущества — всего три года.

Ошибка №5. Потратить все деньги на адвоката

Процесс по разделу имущества может тянуться годами — и все это время вам придется оплачивать услуги дорогого юриста. В результате вполне может оказаться, что все, что вам удалось отсудить, уйдет на оплату его услуг. Поэтому начните с простого и конкретного: определите, что бы вы хотели получить в результате развода — и обратитесь к юристу за консультацией, чтобы узнать, насколько реальны ваши запросы. Обычно, если речь не идет о владении заводами, газетами, пароходами, а упирается в квартиру-машину-дачу, то для успеха в суде достаточно оплатить одну-две юридические консультации по конкретным вопросам.

Ошибка №6. Взять одного адвоката на двоих

Если вы так легко можете договориться, то лучше вовсе обойтись без адвоката. А если не так легко, то надо понимать, что у вас с бывшим явный конфликт интересов — и адвокат, скорее всего, будет защищать права лишь одной из сторон.

Ошибка №7. Забыть о страховке и прочих выгодах

Возможно (даже скорее всего) вы сами не страховали свою жизнь, здоровье или имущество. Но иногда это делают хорошие работодатели. Все, что от вас требовалось — это назначить выгодоприобретателя по страховому случаю. Обычно таковым назначают супруга. Естественно, при разводе мало кто об этом вспоминает. Но случиться может всякое, причем в самый неожиданный момент… Поэтому даже раньше, чем подадите на развод, не забудьте внести изменения во все договора страхования — пусть выгодоприобретателями станут ваши родители или дети. Если вы уже составляли завещание, то внести изменения в него тоже не забудьте.

Ошибка №8. Игнорировать информационную безопасность

Если ваш бывший знает пароли от вашего компьютера (или если компьютер вовсе не запаролен) и пин-поды ваших банковских карт, вас могут ждать неприятные неожиданности вроде списания средств или перевода их на неизвестный счет… Так что смените пароли, пин-коды и кодовые слова везде, где только можно.

Ошибка №9. Пытаться спрятать имущество, являющееся совместной собственностью

Обналичить личные счета, отогнать машину к бабушке в Тамбов, зашить драгоценности в матрас… Конечно, многие так делают, и иногда срабатывает. Но если это выяснится, то ваше гражданское дело перейдет в разряд уголовных.

Ошибка №10. Считать долги общими

Долги, как и имущество супругов действительно считаются общими. Но долговые обязательства (особенно перед банком) могут быть обращены на того должника (или его поручителя), которого легче достать. А уж тот, рассчитавшись с кредитором, может по суду требовать с бывшего супруга половину выплаченной суммы. То есть если бывший муж, например, уедет за границу, не исключено, что вам одной придется выплачивать общие долги. Именно потому так трудно идут бракоразводные процессы при наличии ипотеки.

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