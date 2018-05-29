В «Шекспировском» будут воспитывать юных исследователей

С началом нового учебного года в образовательном комплексе №1324, в его структурном подразделении «Шекспировский», начнёт работу научно-исследовательский кружок. Кружок предназначен для любителей биологии, вести его будет школьный биолог О. И. Архипова, и называться он будет «Исследование — начало пути в науку».

Ольга Ивановна относится к предмету серьёзно — вот, например, со своими пятиклассниками она провела научно-практическую конференцию на тему изучения своих домашних питомцев. На защите проектов присутствовали родители юных исследователей. Школьники учились ставить задачи и делать корректные выводы.

Тема оказалась интересной для всех: ведь в каждой семье есть домашние питомцы — кошки, собаки, хомячки, рыбки. Дети сравнивали породы кошек, пытались объяснить, как приучить хомячка к поилке, выделить признаки, по которым можно было бы определить — домашнее животное или дикое…