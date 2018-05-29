«Какое самомнение»: поклонники Натальи Подольской не поняли ее юмора

Певица Наталья Подольская длительное время не была замечена в конфликтах и скандалах, и вот благодаря Инстаграму и на нее обрушился гнев недоброжелателей. Комментаторы в Сети сочли унизительными условия игры, которые предложила артистка.

Вряд ли 36-летняя Наталья Подольская ожидала столь бурной реакции, публикуя типичный для звезд пост из самолета с просьбой угадать, куда она летит вместе с сестрой Юлианой. Однако ранимых подписчиков Натальи оскорбил не столько ее вопрос, сколько обещанный за правильный ответ бонус в виде лайка. Комментаторы не на шутку разозлились и принялись писать всякие обидные слова в адрес Подольской, угрожая тем, что немедленно отпишутся от ее страницы в Инстаграме. И лишь некоторые принялись гадать, куда летит звезда, правда, помечая, что лайк им за это ставить необязательно. «Милочка, корону приспустите. Сразу отписаться захотелось» «Не падайте, Наталья, в глазах людей. Ваш лайк — это не предел счастья, уж поверьте»

«Зазвездилась совсем. Мне все равно, куда Вы летите, и лайк Ваш ни к чему» «Ужас, какое самомнение. Аж противно стало» Наталья, прочитав массу неприятных комментариев, не удержалась и ответила, что это была всего лишь шутка и она очень удивлена подобной реакцией поклонников. «Люди! Я от Вас в шоке! Я от Вас отписываюсь. Почему так много злости? Почему нет чувства юмора? Любите себя больше! И будете любить других», — заметила Подольская. На этот раз многие ее поддержали и попросили не переживать из-за чересчур обидчивых и злых людей.