«Какое самомнение»: поклонники Натальи Подольской не поняли ее юмора 

Певица Наталья Подольская длительное время не была замечена в конфликтах и скандалах, и вот благодаря Инстаграму и на нее обрушился гнев недоброжелателей. Комментаторы в Сети сочли унизительными условия игры, которые предложила артистка.
Вряд ли 36-летняя Наталья Подольская ожидала столь бурной реакции, публикуя типичный для звезд пост из самолета с просьбой угадать, куда она летит вместе с сестрой Юлианой. Однако ранимых подписчиков Натальи оскорбил не столько ее вопрос, сколько обещанный за правильный ответ бонус в виде лайка. Комментаторы не на шутку разозлились и принялись писать всякие обидные слова в адрес Подольской, угрожая тем, что немедленно отпишутся от ее страницы в Инстаграме. И лишь некоторые принялись гадать, куда летит звезда, правда, помечая, что лайк им за это ставить необязательно. «Милочка, корону приспустите. Сразу отписаться захотелось» «Не падайте, Наталья, в глазах людей. Ваш лайк — это не предел счастья, уж поверьте»
«Зазвездилась совсем. Мне все равно, куда Вы летите, и лайк Ваш ни к чему» «Ужас, какое самомнение. Аж противно стало» Наталья, прочитав массу неприятных комментариев, не удержалась и ответила, что это была всего лишь шутка и она очень удивлена подобной реакцией поклонников. «Люди! Я от Вас в шоке! Я от Вас отписываюсь. Почему так много злости? Почему нет чувства юмора? Любите себя больше! И будете любить других», — заметила Подольская. На этот раз многие ее поддержали и попросили не переживать из-за чересчур обидчивых и злых людей.
«Обижайтесь сами на себя, раз вас так задевает что-то. Под лежачий камень вода не течёт, поэтому диванные критики и бесятся, что их жизнь не удалась» «Сколько негатива. Ну спросила, ну пообещала лайк. У вас у всех такая низкая самооценка, что ли, что вас обидело Наташино обещание лайк поставить?» «Ну надо же, какие все чувствительные. Если бы она вместо лайка деньги предложила, недовольных бы не нашлось» Артистка Наталья Подольская длительное время замужем за музыкантом Владимиром Пресняковым, которому очень повезло с красавицей-женой. Певица сохраняет прекрасную форму, придерживаясь правильного питания и регулярно занимаясь спортом. А недавнее фото в топе без белья показало, что у Натальи привлекательная натуральная грудь, что не могло не порадовать ее поклонников.