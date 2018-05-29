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Поселок модных свитеров Пуюань
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Поселок модных свитеров Пуюань 

ИА Синьхуа 47 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.
Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.
Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.
Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.
В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.
Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.
Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.
Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.
Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.
В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.
Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.
Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.
Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.
Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.
В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.
Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.
Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.
Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.
Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.
В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.
Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.
Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.
Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.
Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.
В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.
Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.
Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.
Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.
Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.
В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.
Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.
Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.
Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.
Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.
В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.
Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.
Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.
Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.
Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.
В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.
Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.
Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.
Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.
Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.
В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.
Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.
Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.
Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.
Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.
В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.
Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.
Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.
Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.
Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.
В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.
Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.
Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.
Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.
Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.
В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.
Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.
Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.
Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.
Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.
В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.
Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.
Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.
Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.
Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.
В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.
Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.
Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.
Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.
Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.
В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.
Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.
Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.
Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.
Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.
В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.
Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.
Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.
Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.
Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.
В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.
Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.
Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.
Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.
Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.
В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.
Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.
Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.
Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.
Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.
В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.
Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.
Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.
Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.
Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.
В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.
Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.
Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.
Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.
Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.
В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.
Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.
Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.
Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.
Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.
В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.
ИА Синьхуа: последние новости
В Узбекистане поддерживают инновационное предпринимательство женщин В Сянгане представили драгоценности и изделия из жадеита, выставленные на аукцион Tiancheng International Более 700 красавиц приняли участие в кастингах конкурса "Мисс Беларусь-2018"
Женский форум
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