Поселок модных свитеров Пуюань

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая / Синьхуа / — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.

Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.

Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.

Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.

В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.

Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.

Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.

Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.

В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.

Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.

Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.

Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.

В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.

Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.

Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.

Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.

В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.

Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.

Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.

Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.

В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.

Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.

Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.

Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.

В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.

Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.

Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.

Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.

В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.

Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.

Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.

Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.

В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.

Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.

Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.

Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.

В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.

Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.

Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.

Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.

В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.

Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.

Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.

Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.

В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.

Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.

Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.

Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.

В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.

Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.

Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.

Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.

В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.

Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.

Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.

Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.

В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.

Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.

Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.

Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.

В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.

Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.

Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.

Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.

В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.

Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.

Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.

Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.

В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.

Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.

Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.

Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.

В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.

Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.

Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.

Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.

В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.

Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.

Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.

Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.

В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.

Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.

Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.

Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.

В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 28 мая /Синьхуа/ — Поселок Пуюань городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ — это крупнейший в Китае центр торговли шерстяными свитерами и важная база по производству шерстяного трикотажа.

Здесь находится свыше 10 тыс. профильных предприятий, а объем торговли свитерами превышает 60 проц от общего объема по стране. После того, как в 1976 году пуюаньский производственный коооператив «Таньхуа» изготовил первый шерстяной свитер, семейные мастерские по пошиву свитеров начали появляться здесь, как грибы после дождя.

Через 40 лет в Пуюане сформировалась полная цепочка производства высококачественной, брендовой шерстяной одежды, включающая прядение, пошив, набивку, покраску и упаковку.

Сейчас в Пуюане активно развиваются такие направления, как креативный дизайн, электронная коммерция и современная логистика. Здесь проводятся международные презентации модных свитеров, местные предприятия участвуют в международных выставках в Шанхае и САР Сянган.

В 2017 году стоимость бренда «Пуюаньские шерстяные свитера» оценивалась в 7,5 млрд юаней.