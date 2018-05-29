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«Это перебор!»: Наталья Штурм повздорила с Даной Борисовой из-за фото с мужчиной
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«Это перебор!»: Наталья Штурм повздорила с Даной Борисовой из-за фото с мужчиной 

Eva.ru 42 минуты назад
Фото: Eva.ru
51-летняя певица Наталья Штурм не стесняется оголяться в кадре. На днях она опубликовала серию интимных снимков, для которых позировала обнаженной в компании неизвестного мужчины. Фото откровенного содержания получили много критических отзывов, в том числе и от знаменитой телеведущей Даны Борисовой.
Пока одних знаменитостей обсуждают за результаты их творческой деятельности, другие становятся героями светской хроники вовсе не за достижения в работе. На днях скандально известная певица Наталья Штурм в очередной раз дала злым языкам повод для осуждения. Она оголилась и опубликовала соответствующие снимки на своей странице в Инстаграме.
На фото можно увидеть, что Наталья не только не стесняется своего тела, но и считает необходимым показывать его другим. Многие подписчики остались в шоке от раскрепощенности Штурм и стали оскорблять ее, указывая, что в ее возрасте и статусе мамы вести себя следовало бы скромнее. На снимках появился таинственный возлюбленный, с которым певица запечатлена прямо в постели. Наталья Штурм не показала лица мужчины, но всем стало понятно, что у них весьма близкие отношения. Можно заметить и еду, которую употребляла пара — в кадре красовалась колбаса и нечто в емкости, похожее на салат с майонезом.
Поклонники не скрывают своего разочарования в артистке. Свой негативный комментарий оставила и телеведущая Дана Борисова: «Натаха! Это перебор!» Штурм явно так не считала и высказала все, что думала об оппонентке: «Ты считаешь? Художественная эротика, ничего не видно, кто еще не разделся? Все звезды показывают, что Бог послал, а я — что грех не показать. И кстати! Ты рассылала свои абсолютно голые фото незнакомым мужикам, цену назначала — и ты называешь перебором мои скромные очертания фигуры? Дана! Ты наверно шутишь!»
В соцсетях обсуждают перепалку Борисовой и Штурм, напоминая, что Дана в прошлом осуждала поведение другой певицы — Алены Кравец, а после ей пришлось извиняться за свои слова: «Колбаса в постели». «Что за мужчина? Только грудь волосатую видно». «Чудная, конечно, мадам». «Готовый майонезный салат из пластиковой тары в постели не едят». «Как не стыдно, сын же видит такие фотографии». «Дана не могла промолчать, забыла, как с Кравец ругалась публично?» «Мои глаза, как не стыдно?» «Фигура хорошая, но целлюлит на ногах демонстрировать было ни к чему». А Наталье Штурм не привыкать к критике, внушительную порцию которой она получила, показав на фото поздравление с Днем святого Валентина.
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