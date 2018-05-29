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«Махровый интроверт»: светским выходам Валентина Рубцова предпочитает домашний уют
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«Махровый интроверт»: светским выходам Валентина Рубцова предпочитает домашний уют 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Актриса популярного сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова призналась своим поклонникам, что не считает себя публичным человеком. Несмотря на профессию и активное участие во многих проектах, по своей натуре Валентина — женщина домашняя, отдающая предпочтение семейному времяпрепровождению.
В очередном посте в Инстаграме артистка отметила, что очень любит свою профессию, но как только рабочий день заканчивается, она превращается в любящую жену и заботливую маму. То ценное свободное время, которого так мало у Валентины в силу беспрестанных съемок, она старается отдавать своим родным, а не посещать бесконечные светские мероприятия. «Я махровый интроверт! И несмотря на публичность моей профессии я человек непубличный, мне некомфортно когда много людей, когда шумно. Звучит команда „стоп мотор!“ и мне жизненно необходимо телепортироваться домой, к семье, в тишину.» Рубцова заверила, что быть актером — не значит быть всегда в праздничном настроении и при параде. Да и вообще, женщина не считает, что чем-то отличается от простых людей, и не видит необходимости краситься при походе в магазин за картошкой, чтобы выглядеть подобающе артисту.
Своим постом Валентина дала понять подписчикам, что за многие годы работы на телевидении совершенно не зазналась и осталась открытой народу. Фанаты артистки признались, что никогда в этом не сомневались и даже полюбили её за это качество. Преданные поклонники рассказали, что при встрече с любимой актрисой никогда не получали отказа в автографе или совместном фотоснимке. Рубцова, по их словам, всегда с добродушием и радостью готова уделить время каждому почитателю своего творчества.
Кстати, многие поклонники Валентины поражаются тому, как молодо она выглядит. Увидев артистку без макияжа, интернет-пользователи сочли, что перед ними не взрослая женщина и мать, а 15-летняя школьница.
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Женский форум
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