Ещё
Стремительное тело и цвета хищника: волгоградский трамвай впечатлил приезжего фотографа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стремительное тело и цвета хищника: волгоградский трамвай впечатлил приезжего фотографа 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Необычные ассоциации вызвал у фотографа из Астрахани волгоградский трамвай. Небольшая яркая фотосессия родилась внезапно, на контрасте двух чувств: ностальгии по уходящему в прошлое транспорту и инстинкту охотника.
«Их выдает шелест колесных пар по рельсовому пути…»
— Идея этой съемки возникла у меня, когда мы с товарищем решили прогуляться в окрестностях гостиницы — рассказал V1.ru Александр Тульников. — Трамвай пронесся мимо нас, и я подумал: «А хороший кадр был бы…» И вот на следующий день я взял фотоаппарат и пошел «охотиться» на трамваи.
«Шум нарастает и из кустов вырывается стремительное тело, окрашенное в яркие красные и желтые тона — цвета опасности, цвета хищника…»
— Пока стоял в ожидании следующего по расписанию вагона, в голове рождались ассоциации на тему животного мира, — поделился впечатлениями Александр. — Я же на охоте, трамвай ярок и быстр. Возникла идея сделать именно трамвай основой снимка, оживить его, отделив от всего окружения. Пусть он живет на фото своей жизнью, раскрашенный в яркие цвета, вырывающийся из-за кустов или пропадающий в подземном тоннеле.
«Даже днем видно, как светятся круглые фары, низко посаженные над бивнем сцепки…»
«Нам кажется, что они обращены в вечное рабство, мы без страха используем их утробу для перевозок, но вглядитесь — все не так просто, как вам кажется…»
«Жажда скорости, дикая и неукротимая, лишь дремлет в трамваях Волгограда…»
Подробную историю волгоградского трамвая читайте в нашем специальном материале.
v1.ru: последние новости
«Он разбил мне губу и оставил огромный синяк»: продавец Волжского рассказала о нападении Сладкие оладьи и фаршированные кальмары: волжан угостят постными разносолами В Волжском ищут родителей потерявшегося маленького мальчика
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть75
Нюша «выдавила» грудь платьем
20 самых романтичных татуировок для пар5
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад28
Звёзды, которые убили свою красоту пластикой
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
03:44
Факты о женщинах, которые они сами не знают
Психология Здоровье
01:51
Модель похвасталась костлявыми ягодицами
Красота
00:47
Нагиев показал сексуальный торс и сердечко на шее
Звёзды Шоу-бизнес
05:28
Загадки, на которые большинство не ответит
Психология
08:41
Звёзды, которые убили свою красоту пластикой
Звёзды
07:07
Переживете ли вы зомби-апокалипсис: тест
Психология
03:56
Головоломки, которые откроют правду о вас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение