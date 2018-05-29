Стремительное тело и цвета хищника: волгоградский трамвай впечатлил приезжего фотографа

Необычные ассоциации вызвал у фотографа из Астрахани волгоградский трамвай. Небольшая яркая фотосессия родилась внезапно, на контрасте двух чувств: ностальгии по уходящему в прошлое транспорту и инстинкту охотника.

«Их выдает шелест колесных пар по рельсовому пути…»

— Идея этой съемки возникла у меня, когда мы с товарищем решили прогуляться в окрестностях гостиницы — рассказал V1.ru Александр Тульников. — Трамвай пронесся мимо нас, и я подумал: «А хороший кадр был бы…» И вот на следующий день я взял фотоаппарат и пошел «охотиться» на трамваи.

«Шум нарастает и из кустов вырывается стремительное тело, окрашенное в яркие красные и желтые тона — цвета опасности, цвета хищника…»

— Пока стоял в ожидании следующего по расписанию вагона, в голове рождались ассоциации на тему животного мира, — поделился впечатлениями Александр. — Я же на охоте, трамвай ярок и быстр. Возникла идея сделать именно трамвай основой снимка, оживить его, отделив от всего окружения. Пусть он живет на фото своей жизнью, раскрашенный в яркие цвета, вырывающийся из-за кустов или пропадающий в подземном тоннеле.

«Даже днем видно, как светятся круглые фары, низко посаженные над бивнем сцепки…»

«Нам кажется, что они обращены в вечное рабство, мы без страха используем их утробу для перевозок, но вглядитесь — все не так просто, как вам кажется…»

«Жажда скорости, дикая и неукротимая, лишь дремлет в трамваях Волгограда…»

Подробную историю волгоградского трамвая читайте в нашем специальном материале.