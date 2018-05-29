«Фермерство — это не хобби и не занятие для души». Труд приносит плоды

Кузбасс встаёт на новые рельсы. Главная задача — избавиться от угольной зависимости. Один из вариантов — развивать сельское хозяйство. О том, может ли Кузбасс стать лидером в этой сфере, что для этого нужно и как сейчас живут фермеры, корреспондент « АиФ в Кузбассе» поговорил с фермером Новокузнецкого района Николаем Шаповалом.

Как фермером стать?

Инна Меняйлова, «АиФ в Кузбассе»: Николай Алексеевич, в последнее время власть много говорит о развитии сельского хозяйства. Один из путей — это развитие фермерства. Вы уже много лет работаете на земле. Скажите, а сложно ли быть фермером? Нужны ли человеку какие-то особые качества характера? И в каком случае нужно заниматься фермерством?

Николай Шаповалов

Николай Шаповалов: Фермер — это человек, который должен очень любить свою работу и обладать крепкими нервами. Много было фермеров, которые просто сдались. Увязли в долговых ямах. Не нужно искать лёгких путей — их не будет. К примеру, мой брат занимается молоком. Сначала просто разливал по бутылкам, оно кисло. Решил проблему так: купил охладитель молока, и теперь даже в жару возврата товара нет. Затем понадобился пастеризатор. Приобрёл. Сейчас нужно чипировать всех животных. Думаю, тоже решит эту проблему. А там возникнет ещё куча других: как снизить расходы на упаковку и проч. Нужно всегда помнить, что никто за тебя проблемы не решит и никто тебе не поможет. Фермерство — это не хобби и не занятие для души, и даже не способ зарабатывания денег, это — жизнь. Ты встаёшь с мыслями о работе и ложишься с ними. Мне, бывает, даже снится, что я овощи в срок не посадил.

Фермерством нужно заниматься только в том случае, если у вас есть необходимость в этом. К примеру, у меня много детей, их нужно содержать. И я очень люблю землю. Жил бы один или с одним ребёнком, наверное, не занимался бы этим. Если уж очень хочется, возьмите 1 га земли и попробуйте. Либо вы перегорите, либо дальше пойдёте.

— А какую культуру лучше всего выращивать? Чем проще заняться?

— Каждый фермер заходит на землю через свою культуру. Я, к примеру, зашёл через капусту. В 90-е годы меня просто поразило то, что в нашем крае продают польскую капусту! Я даже глобус, помню, взял и замерил, откуда её к нам везут. Но важно видеть и спрос на рынке: в чём нуждается город? Если вы начинающий фермер, я бы рекомендовал заняться для начала выращиванием картофеля. Картошки всегда требуется больше всего. Да и сам процесс механизирован. К тому же хранится она лучше всего. Также можно попробовать параллельно вырастить морковь и свёклу — востребована зелень.

— А стоит ли заняться выращиванием помидоров и огурцов? Даст ли это прибыль?

— Если посчитать на бумаге, то с 1 га помидоров можно заработать 1 млн рублей! Даже при стоимости 10 рублей за килограмм! Однако это нужно уметь делать! Помидоры весьма капризные растения. Чтобы их вырастить, потребуется тьма-тьмущая работы. Мы практически не занимаемся помидорами. Не продаём и огурцы. Считаю, их тоже не стоит выращивать, потому что их массово выращивают горожане. Летом они буквально под ногами валяются. И стоимость доходит до 5 рублей за 1 кг на оптовом рынке. Чтобы заработать на этих культурах, нужно либо выращивать их ранней весной, зимой, либо поздней осенью. Для этого нужны отапливаемые теплицы. А это огромные затраты на тепло.

Кривая молока и солярки

— Каких трудностей ожидать начинающему фермеру?

— Будьте готовы к тому, что у вас не будет получаться то, что вам хочется. К примеру, многое зависит от погоды. В прошлом году у нас и урожай хороший намечался, и рабочие были, и техника. А вот с начала сентября зарядил дождь. Вместе с картошкой столько земли привезли! Пришлось всё перебирать и обратно увозить. Столкнётесь вы и с бумажной волокитой — очень сложно самостоятельно оформить все документы, особенно на землю. Если у вас это получится, советую вам сразу же бросать фермерство и зарабатывать на оформлении земли! Ещё одна сложность: мы жёстко привязаны к срокам высадки. Не успел посадить в срок, считай, урожай потерял. К примеру, лук до 3 мая обязательно посадить надо, а в этом году мы в поле выйти никак не можем — то снег, то дождь.

Большие сложности — это низкие цены на овощи. С мая по июль они высокие, а потом начинают падать. К примеру, десять лет назад капуста стоила 10 рублей за 1 кг после нового года, а теперь мы даже и мечтать об этом не можем. По своему опыту скажу, что очень редко бывает, когда всё хорошо сложилось — и погода, и цены.

— А куда вообще можно продавать овощи? Нужны они местным магазинам и столовым?

— Первое — это оптовый овощной рынок. Если вы новичок, то вам туда. Но здесь вы столкнётесь с новыми проблемами — вас и ваш товар никто не знает. Однако если он очень качественный, то, вполне возможно, что им заинтересуются. Можно попробовать сбыть в кафе и рестораны, небольшие столовые. Однако эти заведения заинтересованы в постоянных поставщиках. И если у вас негде хранить овощи круглый год, вам могут и отказать. Крупные комбинаты питания все на тендерах. Это одна из наших главных проблем. Производителей туда не пускают.

— Николай Алексеевич, Кузбасс — угольный край. А можем ли мы стать регионом номер один по сельскому хозяйству? Что для этого нужно?

— Стать можем. Но для этого нужны большие вложения и пристальное внимание администрации к нашим проблемам. Многие фермеры просто сдались. К примеру, молоко молочные заводы принимают по 22 рубля за 1 литр! При стоимости дизеля 41 рубль. Раньше литр молока был дороже солярки в два раза!

Потом молоко разбавляют пальмовым маслом и водой. Прибыль молочного завода в разы больше, чем у производителя. А кредиты нам всем дают под одинаковый процент с угольными компаниями. Неужели нельзя навести порядок?