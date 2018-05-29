«Дипортамент» здравоохранения украл на ливенском заводе пять тонн масла

МО МВД России «Ливенский» возбуждено уголовного дело на основании заявления генерального директора ООО «Ливенский маслозавод» по признакам мошенничества в особо крупном размере.

В феврале 2018 года по электронному адресу предприятия поступил договор, где поставщиком был указан ООО «Ливенский маслозавод», а покупателем — БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница». Предметом договора являлась поставка 5000 килограммов сладко-сливочного несоленого масла на общую сумму 2125000 рублей. 16 февраля завод отгрузил товар в присланный МАЗ. Оплаты не дождались. В медицинском учреждении заявили, что никакого договора не заключали, все поставки, согласно федеральному закону, проходят через госзакупки.

В ходе расследования выяснилось, что водителя МАЗ наняли через сайт бесплатных объявлений. Он перевез масло из Ливен в Орел за 6 тысяч рублей. О дальнейшей судьбе товара ему ничего не известно. Масло забрали на въезде в областную столицу, перегрузив в другие машины.

Завод обратился в Ливенский районный суд Орловской области с иском к водителю грузовика, потребовав возместить ущерб. Однако было бесспорно установлено, что работники ООО «Ливенский маслозавод» отгрузили масло по несуществующему договору поставки, не проверили фактическое направление в их адрес указанного договора без номера с сайта некого Н. Не установлены полномочия данного человека на заключение соглашения и является ли он вообще работником БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница». В печати покупателя к договору имелись две явные грубейшие ошибки в написании слова Департамент (указано Депортамент), а также Орловская область написана с маленькой буквы.

Суд указал на халатность работников маслозавода и в удовлетворении иска к водителю отказал. Полицией проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление мошенников.