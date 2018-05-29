«Фреш 25» приглашает всех жителей и гостей Владивостока на открытие нового супермаркета

Дорогие друзья!

Мы рады пригласить Вас на торжественное открытие нового супермаркета «Фреш 25», которое состоится 31 мая по адресу: Океанский пр-т, 52а (остановка «Дальпресс»).

Праздник стартует в 14.00, зазвучит музыка, начнут свою работу ведущий и артисты.

В программе открытия: проведение конкурсов и розыгрыш призов, дегустации, сахарная вата, ростовые куклы, ходулисты, аквагримеры и многое другое.

Главный подарок к открытию — в новом супермаркете в течение недели после дня открытия будут действовать беспрецедентные цены на ряд продуктов, а также, распродажа товаров для дома и посуды.

Новый супермаркет «Фреш 25» — это широкий ассортимент порционных блюд собственного производства, салатов и кулинарии. Всегда свежая и ароматная выпечка: хлеб, булочки, ватрушки, слойки — на любой вкус. Разнообразный выбор вкусных мясных деликатесов и рыбы, охлажденное мясо, свежий сыр, огромный выбор кисло-молочной продукции — все это ждет наших покупателей в новом магазине. Кроме того здесь будет представлен большой выбор овощей, фруктов и зелени по выгодным ценам.

Супермаркет будет работать круглосуточно.

С 20.00 до 08.00 будут действовать 20-ти процентные скидки на всю продукцию собственного производства.

Мы постарались, чтобы новый магазин стал любимым для жителей нашего города.

Приходите обязательно на открытие 31 мая в 14:00!

Мы ждем Вас в новом супермаркете «Фреш 25»!

Справка: Торговая сеть «Фреш 25» — крупнейший продуктовый ритейлер Приморского края. Насчитывает более 60 магазинов, работающих под брендами «Фреш 25» и «Радиус».

Супермаркеты «Фреш 25» расположены во Владивостоке, в Уссурийске, Находке, Фокино, Большом Камне, Ливадии, Лесозаводске, Дальнереченске, Дальнегорске, Арсеньеве.

В сети «Фреш 25» работает более трех тысяч сотрудников, огромное внимание уделяется качеству обслуживания покупателей и активно развивается сегмент собственного производства.

Вся подробная информация на сайте www.fresh25.ru и на странице в Instagram @25fresh.