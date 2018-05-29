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Первая супруга Дмитрия Тарасова и Анастасия Костенко публично повздорили в Сети
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Первая супруга Дмитрия Тарасова и Анастасия Костенко публично повздорили в Сети 

Teleprogramma.pro 52 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Недавно стало известно, что дочь Дмитрия Тарасова от первого брака Ангелина стала моделью — ее мама Оксана выложила в свой микроблог несколько снимков девочки, на которых она позирует для модной съемки. Женщина отметила. что модельный бизнес — это просто хобби для ее дочери и не более.
В скором времени после этого в микроблоге третьей жены Тарасова Анастасии Костенко появилась неоднозначная запись по поводу детей-моделей. Анастасия неожиданно решила выразить свое недовольство родителями, которые делают из своих детей профессиональных моделей, заставляют носить плотный макияж на съемки, а после фотографии маленьких девочек обрабатываются в фотошопе.
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Поклонники сразу же решили, что Анастасия говорит о дочери Тарасова от первого брака. Оксана не стала молчать и опубликовала в своем микроблоге запись, давая понять, что не станет в дальнейшем обращать внимания на выпады Костенко. «Однажды ко льву пришла собака и вызвала его на бой. Но лев даже не обратил на нее внимания. Тогда собака заявила: „Если ты не будешь со мной драться, я пойду и расскажу всем своим друзьям, что лев меня боится!“ На что лев ответил: „Пусть лучше меня осудят за трусость собаки, чем будут презирать львы за то, что я сражаюсь с собаками“. Мораль: знай себе цену», — написала Оксана.
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И хотя обе женщины не называли имен друг друга, поклонники без труда поняли, что бывшая и нынешняя жена Тарасова обменялись колкостями. Многие пользователи встали на сторону Оксаны. Отметим, что после женитьбы на Анастасии Дмитрий совсем перестал проводить время с дочкой от первого брака.
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