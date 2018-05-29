Первая супруга Дмитрия Тарасова и Анастасия Костенко публично повздорили в Сети

Недавно стало известно, что дочь Дмитрия Тарасова от первого брака Ангелина стала моделью — ее мама Оксана выложила в свой микроблог несколько снимков девочки, на которых она позирует для модной съемки. Женщина отметила. что модельный бизнес — это просто хобби для ее дочери и не более.

В скором времени после этого в микроблоге третьей жены Тарасова Анастасии Костенко появилась неоднозначная запись по поводу детей-моделей. Анастасия неожиданно решила выразить свое недовольство родителями, которые делают из своих детей профессиональных моделей, заставляют носить плотный макияж на съемки, а после фотографии маленьких девочек обрабатываются в фотошопе.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1787943062040100425_338484090"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.8078125)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.8078125)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Поклонники сразу же решили, что Анастасия говорит о дочери Тарасова от первого брака. Оксана не стала молчать и опубликовала в своем микроблоге запись, давая понять, что не станет в дальнейшем обращать внимания на выпады Костенко. «Однажды ко льву пришла собака и вызвала его на бой. Но лев даже не обратил на нее внимания. Тогда собака заявила: „Если ты не будешь со мной драться, я пойду и расскажу всем своим друзьям, что лев меня боится!“ На что лев ответил: „Пусть лучше меня осудят за трусость собаки, чем будут презирать львы за то, что я сражаюсь с собаками“. Мораль: знай себе цену», — написала Оксана.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1789042821768983582_220189715"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

И хотя обе женщины не называли имен друг друга, поклонники без труда поняли, что бывшая и нынешняя жена Тарасова обменялись колкостями. Многие пользователи встали на сторону Оксаны. Отметим, что после женитьбы на Анастасии Дмитрий совсем перестал проводить время с дочкой от первого брака.