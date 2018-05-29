В мороженом нашли антибиотики и кишечную палочку

Каждую порцию лакомства протестировали по 51 показателю качества. В частности, проверили, присутствуют ли в нем растительные жиры, антибиотики, вредные бактерии, искусственные добавки. А так же — правда ли, что чем мороженное дороже, тем оно лучше?

Итог: 12 товаров из 34 (то есть треть проверенного мороженного) изготовлено или упаковано с нарушением законодательства.

Так, по действующими правилам, мороженое может называться «ванильный пломбир», если растительный жир в нем отсутствует, а молочный — присутствует, и в объеме не менее 12 процентов.

Но в сладости от двух производителей молочного жира было меньше, так что это скорее сливочное мороженое, нежели пломбир, как написано на упаковке.

Растительный жир был найден только в двух порциях мороженного. Причем одно из них стоило дешево — 26 рублей за сто граммов, а второе — уже 37 рублей. Так что фальсификат — не всегда самое дешевое мороженное.

Подтверждает этот тезис и то, что самый дорогой пломбир из того, что тестировалось, продавалось по 72 рубля за 100 граммов. Но набрало оно 4,42 балла. А самое дешевое — по 23 рубля — 5,12 балла, заняв пятое место в общем рейтинге.

Следующий пункт — крахмал, который добавляют, чтобы консистенция мороженого стала гуще. Законодательство это не запрещает при условии, что производитель проинформирует об этом потребителя, указав факт наличия крахмала на упаковке.

Но двое производителей мороженного крахмал в него добавили, а промаркировать должным образом упаковку «забыли», таким образом нарушив права потребителей.

В пломбире двух брендов нашли кишечную палочку, и еще в двух — антибиотики в дозах выше, чем допускает техрегламент Таможенного союза, и в шести — следы антибиотиков.

Пестициды радионуклиды, тяжелые металлы, токсичные элементы, ГМО, золотистый стафилококк и прочие вредные организмы в пломбире не нашли.

На Знак качества сможет претендовать пломбир от троих производителей.

Все подробности об исследовании, а также названия производителей лучшего мороженного и пломбира, сделанного с нарушениями, можно узнать на сайте Роскачества.