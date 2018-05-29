Пропала 15-летняя девушка

Днем 27 мая ушла из дома и с тех пор не подавала о себе никаких вестей 15-летняя уроженка Дагестана Аминат Магомедова. Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по Малоярославецкому району, девушка жила в строительном вагончике в карьере в районе деревни Новостройка Малоярославецкого пайона. Приметы: рост 158 сантиметров, плотного телосложения, говорит с акцентом. На правой щеке небольшая ямка от ранки, глаза большие, карие, нос большой, волосы темно-русые длиной ниже лопаток, лоб широкий. Была одета: темно-синие джинсы, салатовые кроссовки, синяя кофта в черную широкую полоску с рукавами «летучая мышь», короткий бежевый пиджак. При себе у девушки был белый рюкзак с логотипом «Билайн», гамак, паспорт, медицинский полис, немного денег, зеленая футболка с черной надписью на груди. Платок девушка не носит. Всех, кто располагает какой-либо информацией о том, где может находиться Аминат Магомедова, в полиции просят сообщить об этом в ОМВД по Малоярославецкому району по телефонам: 102, (48431) 54902, 26411, 54944